國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於29日上午前往國民黨基隆市黨部參加中國國民黨基隆市黨部新晉暨回復黨籍黨員座談會時指出，民進黨對自己很有信心，但也因此傲慢、忽視了在地市民真正需要的權益。（吳康瑋攝）

民進黨主席卓榮泰於29日上午陪同基隆地區同黨籍爭連任的立委蔡適應到仁愛市場拜票，他指出，過去四年蔡適應在基隆的服務、表現給大家充足的信心。（吳康瑋攝）

民進黨主席卓榮泰於29日上午陪同基隆地區同黨籍爭連任的立委蔡適應到仁愛市場拜票，他指出，過去四年蔡適應在基隆的服務、表現給大家充足的信心。（吳康瑋攝）

決勝時刻倒數13天，民進黨主席卓榮泰於29日上午陪同基隆地區同黨籍爭連任的立委蔡適應到仁愛市場拜票，他指出，過去四年蔡適應在基隆的服務、表現給大家充足的信心，也讓在地市民很「適應」，他強調，黨內對這一席深具信心。

卓榮泰表示，基隆的這一席，必須跟宜花東連在一起，才能帶給地方最完整的交通、福利權益的配套，他也呼籲民眾將票投給蔡，更直指，蔡適應絕對是1月11日最適合的強力衛冕者。蔡適應則現場感謝主席及市民對自己的支持，並強調「民進黨跟過去的政黨很不一樣」，也才是真正的接地氣。

國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於29日上午前往國民黨基隆市黨部參加中國國民黨基隆市黨部新晉暨回復黨籍黨員座談會時指出，民進黨對自己很有信心，但也因此傲慢、忽視了在地市民真正需要的權益，她指出，自己不像某些碰到選舉才跑出來騙選票的政客，她平時擔任議員時，就是在市場跟著市民一起生活，日前更是推出一系列婦女、漁民等關心在地權益的法案，希望市民睜大眼睛，投給最為在地市民爭取福祉的2號國民黨立委候選人宋瑋莉及2號總統候選人韓國瑜。

宋瑋莉強調，民進黨在越接近大選的時期，就不斷推出許多抹黑的消息，而蔡政府更是使用網軍放出假消息來做操作，她指出，這就是因為藍營已經正式開始翻轉選情，她鐵口直斷的指出，國民黨要繼續大團結，一人拉十人，1月11日翻轉民進黨的優勢，總統、立委都將巧贏，台灣的未來也才會真正的大贏。

(中時 )