財團法人友友錦祿教育基金會長年提供弱勢優秀學子就學，今年更擴大支持設立中山大學「友友錦祿教育基金會獎助學金」，獎助不畏逆境和勤奮向學的優秀學子，順利完成學業，高雄副市長葉匡時和中山大學校長鄭英耀29日為友友建設董事長張永義3兄弟的義舉善行，表示讚揚，也希望企業回饋社會的精神，擴散到全台。

財團法人友友錦祿教育基金會29日在中山大學舉辦的基金會頒獎典禮，友友建設董事長張永義表示，友友事業創立33年來，秉持人本信念，致力於為客戶蓋當地段最好的家，並獲得一次又一次的讚許口碑，一步一腳印的實踐理念，使企業體成長、茁壯。

他說，在成功的路上，友友建設不僅保持初心，更為了感恩、傳承父親張祿及母親謝水錦的諄諄教誨，他與與張順興、張鴻熙等3位兄弟，在1991年，以父母之名，共同成立「友友錦祿文教基金會」，並在2007年擴大成立為「財團法人友友錦祿教育基金會」，為了改善弱勢教育問題，親力親為，讓偏鄉學子都能同享學習資源。

張永義指出，基金會承辦業務廣泛，優秀學子獎學金頒發、家扶中心兒童認養、社會教育講座等，都是基金會承辦的重點項目，為了回饋家鄉，長期培育近40名優秀學子，並從國中到大學畢業，扶助經濟，每月提供獎學金，讓學子能專心向學。

他說，有鑑於城鄉的教育差距，學子放學後，苦無教育資源，基金會也補助嘉義8所偏鄉國中，開辦晚自習班，聘請課後輔導老師，讓學子放學後還能繼續進修，下學期還會加開會考衝刺班，為的就是提高偏鄉學子的升學率，各校的升學率，也在學子們的努力之下，屢創佳績，因為，他們3兄弟相信，唯有透過教育，才能讓偏鄉的孩子翻轉未來。

除了致力於提升偏鄉學子的教育資源之外，基金會每年在高雄及嘉義地區，也舉辦近200場「校園巡迴講座」，除了提升家庭及生活倫理外，還涵蓋法律知識、反毒意識等社會議題，讓聽講的學子受益良多，為社會良善風氣創造堅實的基礎。

張永義表示，基金會還會每年提供「社區獎助學金」，給友友事業歷年建案社區的學子申請，除了增進友友社區學子的榮譽感之外，也提振學子們奮發向上的讀書風氣。

此外，除了原先中山大學管院獎助學金之外，今年更支持中山大學，成立「友友錦祿教育基金會獎助學金」，獎助不畏逆境和勤奮向學的優秀學子順利完成學業，他說，設立此一獎助學金的目的，就是希望協助國家人才，進而將感恩、關懷之心，延續回饋社會。

(工商 )