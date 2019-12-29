林柏宏在王維明導演的電影《大約在冬季》中與曾獲金馬獎最佳女配角獎的文淇有不少對手戲，2人兩小無猜的感情讓人看了賞心悅目，林柏宏更自爆演出起「化學反應」，「基本上劇本沒讓我們關係那麼親密，但是我們演出來後，覺得好愛對方喔！那個感覺克制不住」，尤其是那場在北京分別的戲，捨不得彼此的心情溢於言表，文淇一個泛淚回眸，瞬間打動他，這種默契是2人沒經過事情討論的，實屬難得。

林柏宏（右）騎重機載著文淇上陽明山。（周子娛樂提供）

林柏宏在片中帶著文淇到陽明山踏青，他也自曝大學時也曾和兄弟及女朋友到陽明山夜衝看夜景，「那時候拍出來的照片現在看起來慘不忍睹，因為很冷，所以都把羽絨衣反穿，帽子也戴的狼狽，熬夜也冒出黑眼圈，真的很醜」。被問起會不會約會事先場勘，他自信地說不會，「一起迷路不是很浪漫嗎！」

霍建華、馬思純與侯佩岑在《大約在冬季》有段錯綜複雜的三角關係，飾演霍建華兒子的林柏宏在片中探尋父執輩年少輕狂的愛情故事，現實生活中他卻對自己爸媽的戀愛過程瞭若指掌，「聽說他們是彼此的初戀，認識的時候年紀很小，媽媽16歲時在露營活動上認識了當年19歲的爸爸，他們認識2年後交往，在一起7年後結婚，婚後第一年生下第一個孩子，第四年生下我」，直誇2個人的愛情故事值得讚頌，「怎麼有小孩這麼了解自己爸媽在幾歲發生什麼事，可見他們有多常拿出來聊！」

林柏宏即將邁入32歲，期許自己對事物永遠充滿好奇心。（粘耿豪攝、服裝提供：CERRUTI 1881）

從小看自己父母感情好，就連媽媽的女生聚會，爸爸「萬花叢中一點綠」跟在一旁，「爸媽如膠似漆，我自己都覺得不可思議，他們是一年365天、24小時工作、生活都膩在一起的人」，他坦言自己很嚮往可以找到這樣的對象及交往狀態，但實際上應該做不到，「我覺得我還是屬於需要一點個人空間的人」。林柏宏更大爆爸媽的料：「在我國高中的時候，我們家四口在看電視，他們會互相搔癢、打鬧玩起來，我和我哥就一臉無言相視」，雖然當年覺得尷尬，不過長大後回想這樣的感情其實滿好的。

下月就要滿32歲的林柏宏，過去一年參與許多作品電影及電視劇，收入也趨於穩定，更有餘裕分擔家中經濟壓力，他感性地說道：「到了這個年紀，累積了一定的經歷，對世界、工作和自我有更寬廣的理解，開始有能力去處理很多事情。但希望內心可以永遠像男孩一樣，對事物保有好奇及冒險的渴望，做很多事情的時候就能樂在其中。」

(中時 )