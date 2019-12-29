宜蘭縣警察局某警分局偵查隊刑警，今天（29日）凌晨1時許酒後駕車，在宜蘭市路口與大學生發生車禍，學生受傷倒地，該名學生昏迷，仍在醫院觀察中。

警方表示，經酒測後，該名刑警酒測值達每公升0.45毫克，依公共危險罪嫌送辦，並記一大過、考績列丙等，調基層派出所。

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(中時 )