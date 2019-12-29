宜蘭警酒駕車禍 大學生昏迷送醫 13:592019/12/29 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣警察局某分局偵查隊刑警酒駕，與大學生發生車禍，警方將該名刑警依公共危險罪嫌送辦。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣警察局某警分局偵查隊刑警，今天（29日）凌晨1時許酒後駕車，在宜蘭市路口與大學生發生車禍，學生受傷倒地，該名學生昏迷，仍在醫院觀察中。 警方表示，經酒測後，該名刑警酒測值達每公升0.45毫克，依公共危險罪嫌送辦，並記一大過、考績列丙等，調基層派出所。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #酒測 #刑警 #昏迷 #大學生 #學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學生聖誕最雷禮物排行 你的禮物上榜了嗎？ 14:532019/12/25 新消息 花蓮》東華雙標準 學生會要求道歉未果將狀告教育部 19:132019/12/25 政治 金門阿嬤噎到昏迷 119線上隔空救人 09:192019/12/26 生活 資助石油大王？刑警隊長識破阻詐 11:162019/12/26 社會 5年5千名弱勢生進大學 私校協進會：動機令人費解 15:152019/12/26 生活 高以翔缺席第一個聖誕 女友陪高爸過節「這遺憾引鼻酸」 16:232019/12/26 娛樂 高以翔女友時隔1月首發文 網慟：知道妳想他 08:502019/12/27 娛樂 高中校長妙筆一揮 寫包中籤詩為考生集氣 19:282019/12/27 生活 愛就要宅一起？ 大學生同居比例曝光 20:142019/12/27 生活 手機充電再釀災 美女人妻慘燒成焦屍 15:282019/12/28 社會 社會熱門新聞 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 收500元讓網友假扮他「內射」女友 重判5年 - 社會 美艷空姐被抓姦又續睡人夫 正宮開門正面對決 - 社會 愈陷愈深 台女直播主拍A片 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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