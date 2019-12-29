2020年即將到來，Airbnb預估今年跨年夜，全球房源入住人數將突破450萬人；至於印尼、南韓、荷蘭等國，則成為來台跨年成長最快的旅客來源國，台北市擠入全球最受歡迎國家第12名，更將協助台灣房東社群創造超過新台幣1億元商機。

新的一年來臨之際，越來越多來自全球的旅客選擇利用Airbnb提供的多元房源與達人體驗中迎接新年到來，其中也少不了台灣。根據Airbnb最新數據統計，印尼旅客的房晚預訂量，成長近八成（78％），成為跨年夜來訪台灣的增長率第一名，接著則是近期受到旅遊節目影響的南韓（57％）以及荷蘭（53％）。其中，便利且充滿人情味的台北市，更受喜愛Airbnb全球單飛旅客族群中，成為全球最受歡迎的跨年首選目的地第12名。

由於Airbnb平台上的全球旅客旅遊造訪，不只讓世界看到台灣，也協助台灣房東社群於跨年夜迎來超過新台幣一億元(美金360萬）的可觀收入。

為協助確保用戶的人身安全，Airbnb投入1.5億美金並提出一系列包含鄰里支援、人工審查高風險預訂等安全政策及措施，以確保Airbnb用戶能開心、平安出遊，盡情享受年末的假期、旅程與慶祝活動，迎接2020年的到來。

(中時 )