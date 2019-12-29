今年入境泰國的國際觀光客人次已破3900萬，創下歷史新高。泰國官方預估今年的國際旅客觀光收入可達到約1兆9600億泰銖，人次和收入均年增約4%。

泰國去年的國際旅客觀光人次為3826萬，今年在12月27日迎來第3900萬名旅客，是來自俄羅斯、今年45歲的安娜（Anna Pavlovskaya）。

泰國觀光局預估在今年結束前，每天的旅客約14萬人次，讓今年造訪泰國的旅客總人次介於3960萬到3980萬之間，觀光收入為1兆9600億泰銖，無論觀光人次和收入都比去年增加4%。

觀光局預估明年造訪泰國的觀光客約4080萬人次，年增約2.5%，觀光收入預估為2兆200億泰銖，年增約3%。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）指出，免費的落地簽以及政府推出的刺激觀光計畫如遊客退稅點增加等，都有助於提升旅客赴泰意願。

不過育他薩也指出幾個可能影響泰國觀光的因素，包括強勢的泰銖、美中貿易戰、日韓關係緊張以及英國脫歐等。他認為，明年在日本舉行的奧運以及在阿拉伯聯合大公國舉行的世界博覽會，會吸引世界各國遊客，赴泰的旅客人數可能會因此減少。

至於泰國國內旅遊部分，育他薩指出，今年的旅客人次約為1億6700萬，觀光收入為1兆1000億泰銖，分別年增1%和3%，預估明年旅客人次為1億7200萬，觀光收入可達到1兆1600億泰銖。

(中央社)