陸美談判代表可能在下月第一個星期簽署首階段貿易協議，大陸駐美大使崔天凱當地時間27日接受中國國際電視台專訪時說，雙方經貿磋商團隊正就簽署協議共同努力，會適時公布。談到協議落實，他說，陸方會信守和履行承諾，這點無庸置疑。

至於陸美對協議的描述，據報導，崔天凱指出，陸美經貿關係應基於互惠互利原則，過去幾十年的實踐就是這樣的，雙邊貿易迅猛發展，陸美雙方都從中受益。任何問題都應在平等和相互尊重基礎上加以解決，並以雙贏為目標。雙方團隊在過去一段時間裡正是這麼做的。「他們努力工作，體現了誠意，我們應對他們就第一階段協議達成一致表示讚賞」。

談到協議落實，崔天凱強調，陸方會信守和履行承諾。「我們已為協議投入大量精力和時間，當然希望達成的任何協議都能得到有效落實」。如有分歧或問題，雙方應通過緊密合作加以解決。協議得到履行符合雙方利益。

崔天凱承認在美國這些年確實聽到了許多不同的聲音，但強調很多美國人，包括政府官員、學者和來自不同州市縣的普通百姓在內，仍支持同中國建立更好的和互利的關係，而且這樣的人是佔多數的。

崔天凱認為談論甚至倡導「新冷戰」、「脱鈎」與「科技戰」或其他什麼新的「戰」是極不負責任的言行，合作是我們唯一正確的選擇。

(中時 )