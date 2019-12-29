本次總統大選唯一一場電視辯論會今（29）日登場，第一階段申論，國民黨總統候選人韓國瑜砲火立刻對準總統蔡英文。

國民黨總統候選人韓國瑜火力全開，再批《反滲透法》案，好像「每個人民脖子上綁炸彈，遙控器在民進黨手上」，他痛批民進黨四個欺騙，欺騙台獨份子、共產黨、香港、台灣人，堪稱是全台最大詐騙集團、賣台集團。

韓國瑜開頭提到，今天特別用了這條領帶意義重大，這是他在北農時期的領帶，將近3年前，在北農非常快樂，照顧好600個員工、70萬農民，所有獎金發給勞工。他強調，人不能忘本，不能忘根，要飲水思源，吃果子拜樹頭，「謝謝北農給我這麼多甜蜜回憶」。

韓國瑜帶職參選挨批，他也再向高雄市民溫情喊話，他說，報告市民朋友，人不會忘本，韓國瑜不會忘根，謝謝市民給我機會擔任市長，1年來很多人到高雄觀光旅遊，說韓國瑜是很神奇的市長。

韓國瑜強調，選上總統後，會在高雄一個星期三天，以及到南部其他縣市，這是他對高雄市民的承諾，因為整個南部的生命力沒放出來，優勢沒挖出來，未來南北一起發展。

話鋒一轉，韓國瑜也痛批，蔡英文總統「良心突然發現」，幹了3年半總統，竟在投票前25天，才告訴南部鄉親要執行開發大南方計畫，試問當初承諾要做捷運黃線做了嗎？1毛錢也不給，「請放心我不會離開高雄，我永遠不會忘本」。

韓國瑜痛斥，民進黨是最大賣台集團，相當不可思議，更以4個欺騙來形容。第一欺騙台獨份子，幾十年追求台獨份子把希望給蔡英文，不敢喊台灣獨立萬歲。

韓國瑜說，第二騙了共產黨，民進黨高官到對岸去，還唱《我們都是一家人》，唱完回來開始罵人家，應該唱歌手童安格的歌《其實你不懂我的心》，說完韓國瑜唱了幾句起來，這才是民進黨該唱給中國知道的「台灣人追求自由民主」的價值。

韓國瑜也提到，民進黨欺騙香港人，「香港抗中大量留血，蔡英文卻在補血」，港大學生抗議剝削價值；最後是欺騙台灣人，民進黨說最保護台灣主權，但民進黨新竹市提名的張姓立委候選人到中國大陸的租車公司竟以「中國台灣」來登記，駐日謝長廷跑到北京與解放軍將領不知談了什麼，難道不是用主權換取經濟嗎？

韓國瑜怒嗆，這些矮化台灣主權，用中國台灣去登記，民進黨要不要黨紀處分？「口口聲聲說我們接受一國兩制，「你們做的事情才是欺騙」，還欺騙整個台灣人民，這是全台最大詐騙集團、賣台集團，治國沒半步，只會收買台灣媒體、培養網軍，用納稅人的錢害死外交官，需要選票才說自己最顧主權，如果開除張姓立委、謝長廷黨籍，「我就幫你拍手，否則維護主權胡說八道」。

韓國瑜重申，自己說過很多次，一定維護中華民國主權、憲制體制，哪個人說我不愛？不顧台灣主權？只會是兩種人，傻子跟騙子。他說，台上這三個候選人哪個不愛主權？ 但民進黨只會用欺騙、抹黑、造謠，希望人民投票、認同政績，現在卻用《反滲透法》，「每個人民脖子上綁炸彈，遙控器在民進黨手上」。

(中時電子報)