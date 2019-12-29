就算再次遭遇好友「甜瓜」安森尼，「小皇帝」詹姆斯還是毫不留情！詹皇29日拿下21分、16助攻與7籃板的恐怖雙十數據，幫助湖人作客以128比120擊退拓荒者，總算中止最近4連敗頹勢，本季兩次遭遇拓荒者，湖人全都贏球。

靠著次節前10次出手全進，湖人一度領先地主拓荒者13分，其中被安森尼肘擊下巴的庫茲馬更是火力全開，帶領湖人打完上半場，取得71比64領先，光在上半場，庫茲馬就拿20分，帶傷上陣的詹姆斯，也有14分、8助攻與4籃板。

沒想到拓荒者第3節積極展開反撲，一波15比2的小高潮，幫助拓荒者反而取得超前優勢，幸好湖人也靠安東尼戴維斯、隆多、霍華、波普等人做出強力回應，波普更在第3節結束同時投進壓哨三分球，湖人重新取得103比95領先。

儘管拓荒者末節想靠利拉德、安森尼、麥科倫等人火力追分，可惜湖人在詹姆斯穿針引線下，強大團隊進攻逐漸發揮，始終保持大約10分左右的領先優勢，打到最後41.1秒，詹皇站上罰球線兩罰中1，提前確保湖人總算中止4連敗。

湖人全隊3人得分破20，除了詹姆斯，庫茲馬替補貢獻24分，安東尼戴維斯20分、9籃板與5助攻，隆多15分；拓荒者則以利拉德31分最高，懷塞德19分、16籃板，麥科倫18分，安森尼雖拿13分，全場投14中5手感仍不理想。

(中時 )