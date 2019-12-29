陸股明年解禁市值創新高 1月逼近7000億人幣 16:442019/12/29 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股又一限售股解禁大年到來。據新浪財經報導，2020年限售股解禁市值創近10年新高。光是即將到來的1月，待解禁市值就接近6802億元人民幣，占全年比重達20％。 招商證券表示，考慮到年初資金布局、解禁與減持並不完全對應等因素，認為限售股解禁高峰，對市場流動性總量的影響不需要過度擔憂。在結構上來看，股權質押比例高、現金流差的公司股東更有動力通過減持自籌；股權投資的投資機構、解禁收益較高的股東更有可能進行減持，關注這些解禁股票可能面臨的減持壓力。 (旺報 ) #市值 #股權 #股東 #投資 #現金 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 牛氣沖天 2020新興債潛利大 04:102019/12/25 投資理財 新興富域債迎順風 布局好時機 04:102019/12/25 產業特刊 當獨角獸紛紛現形為毒角獸 04:102019/12/26 時論廣場 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸 21:472019/12/26 財經 趕搭5G列車 台股有主動式基金 04:092019/12/27 話題觀察 熊貓互娛債務 普思、王思聰扛下 04:092019/12/27 全球財經 陸現金管理類產品 槓桿不超過120% 22:432019/12/27 財經 陸修法惠台 台胞投資保護法元旦實施 04:092019/12/29 全球財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 掛牌跌破承銷價 國際藥廠撐腰走過最壞時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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