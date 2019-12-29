大陸A股又一限售股解禁大年到來。據新浪財經報導，2020年限售股解禁市值創近10年新高。光是即將到來的1月，待解禁市值就接近6802億元人民幣，占全年比重達20％。

招商證券表示，考慮到年初資金布局、解禁與減持並不完全對應等因素，認為限售股解禁高峰，對市場流動性總量的影響不需要過度擔憂。在結構上來看，股權質押比例高、現金流差的公司股東更有動力通過減持自籌；股權投資的投資機構、解禁收益較高的股東更有可能進行減持，關注這些解禁股票可能面臨的減持壓力。

(旺報 )