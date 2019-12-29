知名政治節目主持人趙少康於28日晚上陪同前總統馬英九、副總統候選人張善政至北市第五選區（萬華、北中正區）替爭取連任的國民黨籍立委林郁方助陣，他現場痛批蔡政府用「一招叫主權、一招叫撒錢」，一面號召民眾起身護主權，一面瘋狂撒錢，將幾十億幾百億，幾千億撒在前瞻計畫，並且是動輒幾千幾百億的撒，但他質疑「台灣的主權有因此增加一分一毫嗎？」

趙少康指出，總統蔡英文不但沒有為台灣增加主權，還在三年半內丟失掉了足足七個邦交國，蔡政府帶給中華民國的就只有「喪失主權」，他強調，讓蔡英文繼續連任，就只會把台灣一分一分的失掉，這樣的結果，絕對不是台灣人民想要的。

趙少康說到，無論喜不喜歡國民黨總統候選人韓國瑜，但如果不投韓國瑜，就等於蔡英文多一票，恐導致她連任。他大力呼籲選民，如果不喜歡蔡英文，也要把票投給韓國瑜，這已經是極高層面「大是大非」的問題了，他號召民眾起身投票將票投給2號韓國瑜、3號在立法院可以發揮以十擋百精神的林郁方，國民黨絕對不會讓大家失望的。

(中時 )