本次總統大選唯一一場電視辯論會今（29）日登場，第二階段媒體提問，再來由蘋果日報副總編輯蔡日雲提問，蔡英文自許是最會溝通總統，勞基法修法，執政團隊進用大量派系人馬，若未來蔡英文連任，是否會修法，韓國瑜執政八個月就帶職參選總統，與新莊王小姐的金流，是否能說明清楚，宋楚瑜參選總統是否是終身目標？三位候選人也針對此事表達看法。

民進黨提名總統候選人蔡英文首先回應，自己不是讀稿機。而一例一休的目的是為了落實周休二日，當時也經過部會討論，而國民黨主張兩例，後來折衷下才會有一例一休，這也是為了平衡勞資關係和落實周休二日。

韓國瑜表示，蘋果日報的提問非常沒有水準，這裡在談大海，蘋果在問浴缸。蘋果要談私生活？要不要乾脆問韓國瑜的初戀是幾歲？幾歲不是處男？蘋果日報自從黎智英進來，一直抹黑、造謠、沒有水準，過去也已經告了蘋果日報。且蘋果日報不敢得罪當權派，不敢講執政者的八卦，媒體的良心被狗吃掉。

韓國瑜說，今年有四萬家工廠要倒掉，未來盡可能招商引資，已勞工、農民、漁民為第一優先。

親民黨提名總統候選人宋楚瑜回應，一例一休事先沒有溝通，而且都是立委單獨提出，未來應該若當選，要朝向一業一法調整。而政治人物承諾應該要規規矩矩。最晚宣布參選，是因為藍綠太爛看不下去，下次宣布參選會早一點。

(中時電子報)