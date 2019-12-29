立法院會31日處理《反滲透法》草案，立法院長蘇嘉全明天將再召集朝野協商，但民進黨團27日協商時已提修正動議，若接受滲透來源指示、委託或資助，違法捐贈政治獻金或從事競選活動，最高處新台幣1000萬元罰金。

中央社報導，蘇嘉全27日首度就反滲透法草案進行朝野協商，但最後無共識，條文都遭保留；明天（30日）上午將繼續協商。

中央社報導指，民進黨團版的反滲透法草案中原定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費從事公投相關活動，也不得違法從事競選活動，違者處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金，但民進黨團在協商中提出修正動議，將罰則提高為違者處5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

此外，「擾亂社會秩序」等字容易引發爭議，民進黨團也在修正動議中，改為「犯刑法第149條至第153條或集會遊行法第31條之罪者」，並將罰則提高為違者可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

(中時電子報)