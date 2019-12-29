選戰倒數兩周，雲林縣議員李明哲在多名西螺鎮代表、里長陪同下，背2號彩帶在西螺果菜市場替姊夫韓國瑜拜票，不少農們與攤商遠遠看到熟悉的人影就比出「勝利」手勢，也有人直接插小國旗表態。
李明哲去年在雲林縣第四選區縣議員選舉囊括1萬多票，是該選區第一高票，西螺鎮獲票5600多票，也是獲票數第一，民意基礎紮實。第四選區涵蓋西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉，政治光譜偏綠。
韓國瑜是西螺鎮女婿，早年也住過西螺鎮，擔任北農總經理時更時常回鄉關切產銷狀況，也要求拍賣官應下鄉聽農民心聲，民眾對他不陌生，迄今習慣稱呼他「韓總」。
總統大選選戰進入倒數計時，西螺鎮埔心地區的「娘家後援會」本周開始出動拜票隊伍催票。李明哲在西螺鎮表表程進森、廖本雄、廖洺豪、程德崎、里長王俊男陪同下，大陣仗到西螺果菜市場逐一向攤商懇託。
李明哲表示，每次到西螺果菜市場農民都會反映時事與產銷狀況，這次換他向大家懇託，不少農民表達強力支持。
拜票隊伍以大國旗代表戰旗，由鎮代表輪流當麥克風手，李明哲、李明哲叔叔背2號韓國瑜彩帶逐一握手。
韓國瑜娘家催票部隊一行人吸引注目，有菜商就在攤位上插小國旗表態，也有人微笑比出「勝利」手勢。
＃總統大選
＃韓國瑜
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(中時 )
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