台中市今天下起大雨，戶外溫度十九度的低溫，擋不住鋼鐵韓粉到台中市參加韓國瑜團隊主辦的大型造勢晚會「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」。（盧金足攝）

韓國瑜支持者有備而來，雨衣雨鞋全副武裝。（盧金足攝）

中午12點交通開始管制。（盧金足攝）

台中市今天下起大雨，戶外溫度十九度的低溫，擋不住鋼鐵韓粉到台中市參加韓國瑜團隊主辦的大型造勢晚會「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，下午晚上六點開始的活動，一早就有支持者冒雨卡位，強調「如瑜得水」，大家會風雨生信心。

「雨下就下吧！」住在台中市的張媽媽與女兒，十一點就來會場，而且不只穿雨衣，還到超商買塑膠鞋套，全副武裝，她們說，冷和雨算什麼，人一定要來相挺，上次六月廿二日總統初選，在台中市舉行挺韓大會參加過，這次韓國瑜一直被黑，黑到看不下去了。

來自高雄的李先生說，昨晚就先來台中住一晚，「一支穿雲箭再遠都要從高雄射過來」，還有挺韓的民眾穿雨衣撐雨傘，中午就坐在場內的紅色塑膠椅，要等到晚上韓國瑜九點上台發表演講。

「等一個人！」韓粉說，今晚應該加唱一首《風雨生信心》，大雨滂沱，重畫區的場地都是泥濘，但會場「韓國瑜凍蒜！」的聲音振奮人心，趕走低溫，全場氣勢高昂。

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(中時 )