2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會今天下午2點登場，蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰祥指出，總統蔡英文此次將會強調國家領導人的責任是團結台灣、守護台灣。第一階段申論，蔡英文酸韓，人民不關心總統是否用膝蓋走路。

蔡英文首先表示，面對中國步步進逼，明年1月11日，大家都會看台灣人選出怎樣的人帶領國家。蔡英文說大家可以選擇民主自由的方式捍衛主權。蔡也提及，這是她第三次參選總統，辯論對她不陌生。看完前三場辯論會，她也相信不只是她，大多數人對要從韓市長口中聽到可行政策已經不抱希望。

蔡英文提及對社會弱勢協助以及國家經濟發展目標，但韓市長只有恢復特偵組一個政見，她諷刺表示，今天辯論會對韓期待不高，希望他不再扭曲事實，但剛剛聽完韓的申論，讓她覺得「又來了!」蔡英文說每次選舉國民黨都會說民進黨執政，中華民國會滅亡，她直言，蔡政府執政四年了，中華民國沒有滅亡。

蔡英文也提及，中華民國要萬歲，要做好經濟轉型，要堅守民主自由，她諷刺表示，人民關心不是總統會不會用膝蓋走路，而是總統遇到中國，會不會膝蓋就挺不住。

(中時電子報)