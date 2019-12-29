聖誕節過後的小週末，新北市八里台灣天主教安老院來了一群可愛的小朋友，頓時寧靜的安老院熱鬧起來，他們是來自當地八里區大崁國小的兒童樂隊和幼兒園的小朋友，特地前來表演樂曲給爺爺奶奶聽，幼兒園的小朋友更是體貼幫爺爺奶奶搥背，看著他們握著小拳頭的萌樣，寒冬中讓老人家心都熱了起來。
新北市八里區大崁國小，選擇這麼一個有意義的活動，作為關懷生命教育，小朋友從表演中，看到老人家的開心、喜悅，學會了尊老敬賢的傳統美德，回到家更愛他們的爸爸、媽媽和阿公、阿嬤，這也是學校關懷生命教育的宗旨。
在一首首歡樂的聖誕樂曲、英國民謠樂聲中，安老院的爺爺奶奶聽得如癡如醉，小朋友稚嫩肢體的帶動唱，逗得老人笑呵呵，場面溫馨感人。大崁國小的兒童樂隊大有來頭，是學校為提升音樂風氣，並因應重要活動時典禮樂需求，於2009年2月成立節奏樂隊，成立初期由黃式維老師協助訓練；自2011年起迄今，由梁豪旺老師指導。今年3月 全國音樂比賽北區中獲得優等的好成績。
(中時電子報)
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