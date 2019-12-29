聖誕節過後的小週末，新北市八里台灣天主教安老院來了一群可愛的小朋友，頓時寧靜的安老院熱鬧起來，他們是來自當地八里區大崁國小的兒童樂隊和幼兒園的小朋友，特地前來表演樂曲給爺爺奶奶聽，幼兒園的小朋友更是體貼幫爺爺奶奶搥背，看著他們握著小拳頭的萌樣，寒冬中讓老人家心都熱了起來。

新北市八里區大崁國小，選擇這麼一個有意義的活動，作為關懷生命教育，小朋友從表演中，看到老人家的開心、喜悅，學會了尊老敬賢的傳統美德，回到家更愛他們的爸爸、媽媽和阿公、阿嬤，這也是學校關懷生命教育的宗旨。

來自當地八里區大崁國小的兒童樂隊和幼兒園的小朋友，特地表演樂曲給爺爺奶奶聽。（取自《八里人》臉書）

大崁國小107學年度全國音樂比賽 團體項目北區決賽 指定曲: 人生的旋轉木馬。（取自大崁國小兒童樂隊）

在一首首歡樂的聖誕樂曲、英國民謠樂聲中，安老院的爺爺奶奶聽得如癡如醉，小朋友稚嫩肢體的帶動唱，逗得老人笑呵呵，場面溫馨感人。大崁國小的兒童樂隊大有來頭，是學校為提升音樂風氣，並因應重要活動時典禮樂需求，於2009年2月成立節奏樂隊，成立初期由黃式維老師協助訓練；自2011年起迄今，由梁豪旺老師指導。今年3月 全國音樂比賽北區中獲得優等的好成績。

大崁國小的學童表演帶動唱樂得爺爺奶奶笑呵呵。（取自臉書《八里人》社團）

八里大崁國小兒童樂隊及幼兒園生命關懷教育溫暖安老院爺爺奶奶心窩。（取自臉書《八里人》社團）

(中時電子報)