本次總統大選唯一一場電視辯論會今（29）日登場，第一階段申論，親民黨總統候選人宋楚瑜說，他要向中華民國全體國民宣誓，總統就是這條船的船長，要把舵把好，國防、外交、兩岸、國防安全，保衛國家增進人民福利，首先必須審慎處理美國；中國大陸、日本，不要當別人的旗子，讓全世界看到，台灣人能管理好台灣，國家領導人治理好台灣必須做三件大事，第一、自由民主價值。第二、把經濟搞好、改善人民生活。第三、台灣六大危機，面對好危機。

宋楚瑜指出，蔡英文總統曾公開說，要終結政治惡鬥。總統責任應該要團結這個國家。當年講稿還是他寫的，宋楚瑜認為，總統責任就是不要操縱族群對立。又茫茫推出反滲透法，宋楚愈強調，程序正義比實質正義更重要，因為，如果不把權力關進籠子 權力會把人民關進牢籠。

他話鋒一轉，炮轟國民黨，短短一年從全面大勝，到全面內鬥，內鬥到外黨都看不下去。民進黨查到國民黨黨產只是冰山一角。

(中時電子報)