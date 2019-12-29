菜攤老闆送費鴻泰「菜心」，象徵與民同心、繼續打拼。（費鴻泰競總提供／游念育台北傳真）

費鴻泰今早到冒雨到市場向民眾拜票問好，光是早上就跑了2個市場。（費鴻泰競總提供／游念育台北傳真）

蔡宜芳在臉書提到，造型服裝也是一種語言，3個月來用各種服裝來說故事、闡述理念，盼民眾能對他有更多的認識。（摘自蔡宜芳臉書）

選戰倒數兩周，台北市第七選區（信義、南松山）國民黨立委候選人費鴻泰今早到冒雨到市場向民眾拜票問好，光是早上就跑了2個市場，盼能在選前最後衝刺，攤商的熱情不減，紛紛送上祝賀禮，預祝費鴻泰能高票當選連任。同樣深耕松信選區的民進黨候選人許淑華，也在一早跟著志工煮臘八粥致贈給社區弱勢居民，盼居民能看到努力。

費鴻泰被稱為擺攤立委，過去曾為許多人解決稅務上的問題，深受當地選民的肯定，而這次面對民進黨派出的強敵，費鴻泰仍不敢鬆懈，每天勤走基層，早上就到了2個市場拜票，菜攤老闆還送上「菜心」，象徵與民同心、繼續打拼，另外，下午費鴻泰還與議員楊靜宇一同舉辦寵物健檢和免費施打狂犬疫苗、植晶片，關懷社區的毛小孩。

美女刺客許淑華當了13年議員，在當地也受到選民肯定，這次立委選舉，做足空戰的準備，日前曾和館長直播，今早也在臉書粉絲團直播，與志工一同煮臘八粥給民眾吃，希望能幫助弱勢家庭和社區居民。

另外，民眾黨也派出美女刺客蔡宜芳，網路聲量很高吸引不少年輕族群愛戴，蔡宜芳在臉書提到，造型服裝也是一種語言，3個月來用各種服裝來說故事、闡述理念，盼民眾能對他有更多的認識。

(中時 )