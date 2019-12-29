民進黨立委候選人高嘉瑜29日開辦人生首次演唱會卻慘變「倒嗓女神」。（張穎齊攝）

北市議員王世堅強調「美女嘉瑜美聲演唱，野獸世堅提琴相伴！」。（張穎齊攝）

《媽，我在這，拜託要投高嘉瑜喔》演唱會觀眾入場。（張穎齊攝）

藍委李彥秀（右一）、林麗蟬（右二）29日在東湖市場掃街。（李彥秀辦公室提供／張穎齊台北傳真）

「港湖女神」民進黨立委候選人高嘉瑜好不容易在29日要開辦人生第一場《媽，我在這，拜託要投高嘉瑜喔》演唱會，邀集眾大咖站台，限量400張票都發完，但喉嚨卻不幸「燒聲」，即使不斷吃喉糖並向「嗓音救星」醫師求診，卻仍「倒嗓」。不過高嘉瑜還是樂觀表示「大家可能不能有太高的期待，但我至少不會讓買票的聽眾失望！」

高嘉瑜表示，為了今天演唱會，已經很努力，有去看醫生，希望能救救喉嚨，很多歌星開演唱會前去找這位醫生打一針，喉嚨就會好了，但醫生跟她說她打類固醇也沒用，是因長期疲勞、使用過度，要多按摩休息，所以她只好盡量降Key，而最難唱的是北市議員王世堅選的《橄欖樹》、《走在雨中》，王會拉小提琴伴奏，她不斷練習，但應該很難唱。

高嘉瑜提到，今天會邀到王世堅、北市議員苗博雅、邱威傑、民眾黨不分區立委提名人高虹安、黃瀞瑩、高市議員黃捷，副總統候選人賴清德會壓軸演出，相信他們都會唱得比她好。

對於對手藍委李彥秀酸高是「網紅」，高說，臉書上的點點滴滴都是她生活的累積，也是真實的高嘉瑜，所以也不是刻意當網紅，現在也有很多網紅在當政治人物，網紅也很關心政治，甚至政治人物還要找網紅合作，所以若能相輔相成，那其實網紅也沒有什麼不好。

她強調，重點是不是能站在民眾這邊、為民發聲，她在議員任內，無論是內湖聯開案追回百億、慈濟保護區開發案、京華城土地開發案等，大家都清楚看到，她不是只會在網路上唱歌或搞笑，她有很多事永遠站在小市民這邊，而競爭對手李彥秀當時也是議員，可卻沒站在這些議題為民發聲，她會按部就班、穩紮穩打，選民會做出最有智慧的判斷。

「美女嘉瑜美聲演唱，野獸世堅提琴相伴！」王世堅表示，他來襯托高是清新脫俗的美女，他是俗世的野獸，大家喜歡她空靈的形象與歌聲，所以「她唱，我拉琴！」沙啞一點反而有另種味道，他跟高是10幾20年朋友，即便台北市長柯文哲或民眾黨來，「壞人也會做好事，錯的人也會做對的事！」

李彥秀上午則請到立委林麗蟬到東湖市場掃街，李彥秀表示，她在擔任黨團書記長時，麗蟬好幾次都陪她徹夜排隊，一起在議場前邊排隊邊做瑜珈，還要被蚊子咬，不但是她的重要的戰友，更是她在新住民政策推動上最重要的諮詢對象與夥伴，謝謝麗蟬今天冒著雨來陪她掃街，希望未來有機會繼續跟麗蟬一起為新住民權益努力。

(中時 )