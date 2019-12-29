國民黨南市第二選區立委候選人李武龍在大票倉佳里舉行造勢大會，誓言勝選。(莊曜聰攝)

無黨籍市議員陳昆和也到場致意。(莊曜聰攝)

雨勢不斷，現場支持者仍出席爆棚。(莊曜聰攝)

選戰進入白熱化階段，國民黨台南市第二選區立委候選人李武龍29日在佳里舉辦團結造勢大會，雖雨勢不斷仍有逾千人湧入會場，多位無黨籍市議員也現身相挺；前立法院長王金平也到場站台，他致詞時火力全開，通批民進黨完全執政，但從年金改革、轉型正義到一例一休都不合理且引發民怨，現在還要通過《反滲透法》，他指出這將是國家另一個新的災難開始，也呼籲選民票投國民黨，不要讓民進黨在國會過半。

佳里區人口近6萬人，是第二選區大票倉，國民黨立委候選人李武龍昨日先在市場、夜市掃街拜票，上午再舉行造勢大會要凝聚人氣，由於他曾擔任過台南縣議員，幫忙選務或站台的多是前任或現任議會成員，也不乏無黨籍或親綠人士，包括現任市議員蔡秋蘭、陳昆和及前市議員陳朝來都現身，展現地方整合實力。

前立法院長王金平也到場站台，他表示台南、高雄區域立委都沒有國民黨籍，民眾拜託事情有時還得靠門道，看到現場那麼多熱情民眾不畏風雨前來，希望能化做選票支持，將李武龍送進國會。

王金平指出，現在民進黨在國會過半，談到預算、法案都沒有協商餘地，想怎麼樣都是民進黨說了算，國民黨以前雖然有過一大獨大時期，但立院朝野還是能坐下來談，以國家、人民利益優先，現在都不是這樣，包括處理國民黨黨產違法違憲、假轉型正義清算鬥爭等等。

他也批民進黨強推《反滲透法》連程序都不正義，而且程序正義還向來是民進黨主張，並質疑立法委員怎麼可以自行提此案，顛倒行事，還潦草想強硬逐條表決，而新的立法院即將在2月1日組成，不懂民進黨為何要急於一時，「通過會讓台灣人受災受害不知道有多少，冤枉受屈也不知道有多少。」因此他呼籲選民不要讓民進黨在國會過半，選出屬於民眾自己的立委。

(中時 )