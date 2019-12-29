基隆市政府為強化本市學子在美感課程的體驗，同時提升基隆教育工作者的美感知能，申請教育部補助縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫，積極推動美感教育。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府為強化本市學子在美感課程的體驗，同時提升基隆教育工作者的美感知能，申請教育部補助縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫，積極推動美感教育。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府為強化本市學子在美感課程的體驗，同時提升基隆教育工作者的美感知能，申請教育部補助縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫，積極推動美感教育。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府為強化本市學子在美感課程的體驗，同時提升基隆教育工作者的美感知能，申請教育部補助縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫，積極推動美感教育。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府為強化本市學子在美感課程的體驗，同時提升基隆教育工作者的美感知能，申請教育部補助縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫，積極推動美感教育，於29日上午在基隆市文化中心辦理「版印紅包袋」手作活動，ㄧ起迎接農曆『鼠』年，參與者可運用版畫技法，手作『鼠』於自己的紅包袋。

市府指出，這次活動邀請到專業的版畫老師，臺灣版畫藝術綜合平台「岩筆模」創辦人老師林仁信，帶領本市教師、家長與孩子一起認識藝術大師們的版畫作品，在具有藝術知識卻活潑有趣的課程之後，老師先透過自身的專業技術，示範孔板印刷之技法與步驟，並在清楚詳細的教學過後，藉由實作練習的方式展開了珍貴美好的親子創作。

在這次版畫製作與拓印活動的體驗當中，每一位參與的市民大眾從構圖、製版、拓印這一個完整的創作過程，讓大家更深度的認識版畫並欣賞版畫之美，親子們透過彼此的相互交流，將版畫圖案印製在紅包袋上，完成專屬於親子獨特的創意紅包袋，使美感確實的融入生活之中。

市府強調，美感教育並不只屬於在學校或是教科書裡，藝術讓我們感受的美的存在，在生活當中的每一種藝術形式都有屬於他的美，並力邀大家參與生活美感教育計畫，自在正向的感受生活每一件喜愛的事物，一起來「發現美、感受美、實現美、體驗美」，每一項珍貴的嘗試都能將美感視野延伸的更廣更遠，讓我們一起繼續發現屬於基隆的美感生活。

(中時 )