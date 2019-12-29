網路謠傳法務部規劃廢除《刑法》227條與青少年性交猥褻，以及《毒品危害防制條例》修法將寫悔過書納入戒除毒癮方式之一，法務部29日以新聞稿澄清並無廢除《刑法》227條的規劃，《毒品危害耳制條例》修正也沒有將寫悔過書納入戒除毒癮之多元處遇方式之一。

法務部表示，依《刑法》第227條規定，與未滿16歲之男女為性交或猥褻行為，即應處以刑罰，若對未滿14歲之人為性交者，最重更可處10年有期徒刑，以保護兒少之健全成長權利及身心發展。法務部部向來重視兒少權益之保護，並無廢除《刑法》第227條之規劃。

另外，關於施用毒品之人，對其實施戒癮治療與其他強制措施，助其脫離毒品危害，復歸社會，是解決毒品問題之重要目標。本次《毒品危害防制條例》修正除賦予檢察官除緩起訴戒癮治療外，更可給予義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施，藉由多元處遇提升矯治效果，但並未列入寫悔過書之處遇模式。因此外傳修法後即會僅給予吸毒犯悔過書之輕縱，是誤認或惡意指摘本次修法目的。

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(中時 )