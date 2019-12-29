（統一生機推出逾40款健康禮盒，搶攻春節送禮商機！圖／業者提供）

農曆春節將至，為搶攻送禮商機，統一集團旗下統一生機表示，今年共推出逾40款健康禮盒，有堅果、果乾、餅乾等，即日起提供兩件83折、多款禮盒第二件5折等優惠，還能選擇在全台7-ELEVEN取貨，單盒超商取貨就免運費，單筆滿599元再送50元購物金，強調讓送禮更便利！

統一生機表示，近年消費意識抬頭，價格已不是絕對，而是更重視「CP值」；至於產品方面，除了滿足口慾外，能不能吃到健康與安心，也是必要條件。

經營20年的統一生機今年推出超過40款健康禮盒，搶攻春節送禮商機。據統一生機統計，年節主要暢銷禮盒以「堅果」、「果乾」與「零嘴類」禮盒最受歡迎，其中，以低溫輕烘焙堅果搭配葡萄乾、蔓越莓乾的禮盒銷售最佳；零嘴禮盒方面，除了長銷的蘇打餅禮盒外，這次統一生機也推出添加超級食物「三色藜麥」的彩虹藜麥乳酪餅禮盒。

統一生機表示，該公司是由統一企業集團100％投資，成立20年以來，主要提供多元的有機及生機產品，包括生鮮蔬果、堅果果乾、五穀雜糧、調味品油品、海鹽、冷凍品、沖泡飲品及健康零嘴等，以多元化的商品滿足家庭健康飲食所需。

在通路方面，統一生機也提供宅配服務，除了專屬購物網站外，還有專人客服與傳真訂購；實體通路方面，目前全台有34家統一生機特約店及特約商店（截至2019年12月），另外，全台數百家有機店如聖德科斯等也有，在7-ELEVEN、Hola、全聯、家樂福、寶雅等主流通路，也可見到統一生機商品。

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