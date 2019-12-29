「反滲透法」31日將闖關，全國商總理事長賴正鎰29日表示，民進黨若此時強推立法，外界會認定「太鴨霸」，恐重創民進黨與現任綠委形象與席次，建議民進黨要三思，應留下任新改選立委充分討論後再通過立法。

賴正鎰說，若民進黨團強行通過這項法案的話，對兩岸交流產生嚴重的影響，甚至會因此而停滯，像是台商過去在兩岸開放交流30年來，扮演著極為重要的角色與溝通平台，甚至民間的宗教與文化團體，企業與民間組織參與論壇交流，舉辦超過十年的魯台會，浙台會，川台會等大型兩岸企業交流，工商團體接待來台參訪大陸團體，恐怕都會因為該法案通過後，屆時台商恐害怕被無端亂扣帽子，深怕成為該法案的祭品而產生寒蟬效應。

賴正鎰認為，民進黨應該要自己好好分析思考一下，這樣做會加分嗎？若沒有在經過公聽會討論或行政院提出版本，強行在12月31日要表決通過粗糙法令的話，外界會認為民進黨團過於"鴨霸"，恐怕傷害民進黨形象，一定會影響1月11日大選的政黨票，不利於民進黨不分區立委席次。

賴正鎰表示，還有十幾天就要投票選舉，改選新任總統與立委，在該法案還沒有在公聽會或立法院經過充分討論，或得多數立委討論，民進黨團為何要急著在此時通過反滲透法案，真是令人不解。他希望能留待下屆新選出的立委後，國內各界好好表達看法意見，並經過充分討論後，再通過立法也不遲。

(工商 )