親民黨總統候選人今天在大選辯論會申論中再批民進黨強推《反滲透法》，宋楚瑜提醒，「不把權力關進籠子，就要小心權力把人民關進牢籠」，程序正義有時比實質正義更重要，正義不僅是過程，而且是價值。

宋楚瑜左打藍右打綠，他先批蔡政府執政的問題，2016年他提醒過蔡總統，要小心民進黨不要國民黨化，「您還是讓派系操縱了國家重大政策」，在那次辯論當中，蔡針對人民對馬政府施政不滿，曾經說執政黨不要自我感覺良好，結果現在升斗小民都對你不滿意；2016蔡還說民進黨執政不會整碗捧去，結果呢？

宋楚瑜引2016年蔡英文辯論上說的，「要終結政治上的惡鬥國家領導人應該負起最大責任總統責任是團結國家不是操弄對立捍衛政權」，宋楚瑜語畢，酸蔡，「今天的稿子是四年前你幫我寫的！」

宋也批國民黨，國民黨的不長進，簡直是匪夷所思，韓國瑜說他是百年奇才，奇才在國民黨還真不少，「能夠短短一年從全面大勝，搞得現在內鬥讓外黨都看不下去」，他也轟國民黨壟斷兩岸利益，國民黨買辦產業鍊多可怕、多可惡。

宋楚瑜批評，國民黨黨產只是冰山一角，真正讓人生氣的是黨產變成私產，「我離開國民黨時有幾千億，現在連薪水都發不出來，錢到哪裡去了？」

(中時 )