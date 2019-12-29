多個環保團體今天中午在環保署前抗議，要求蔡政府解決中南部長年困擾的空汙議題，國民黨副總統候選人張善政特別在辯論會前抽空出席聆聽現場民眾意見，卻在發言時遭台下民眾鬧場嗆聲，引發現場一陣騷亂。

南部反空污大聯盟、要健康婆婆媽媽團等11個環保團體，今天在環保署前要求政府就環團所提出的五大訴求逐一回應，分別是：1.興達燃煤電廠2020年除役、2.中鋼停止煉焦，煤堆加蓋、3.流行病學調查及肺癌篩檢、4.禁止移汙換固汙、5.林園設完整光化測站。

張善政表示，解決空汙要從現在開始，政府必須落實去年兩個公投結果，一個是燃煤發電每年要逐年降低，第二是以核養綠，張善政強調，自己支持綠能，但不支持躁進的綠能。

不料張善政話都還沒說完，台下的「要健康婆婆媽媽團」就開始打斷談話並高分貝怒嗆：「以綠減煤，我們要非核家園，不要講擁核，沒有躁進，不要講以核養綠。」讓一旁的「左翼聯盟」看不下去回嗆，雙方口角讓現場一陣混亂。

衝突後，張善政表示，每個人都有充分表達的權力，未來會尊重去年公投結果，包含降低燃煤、以核養綠都會循序漸進，力求2035年做到化石燃料跟天然氣降到50％，並比照日本2075年達到零碳社會，相信台灣也可以做到，另外針對麥寮電廠議題，張善政也強調當選後會積極處理。

張善政指出，自己心繫中南部民眾的空氣品質，每天起床第一件事就是看環保署的AQI數字，「像今天台中就達到130橘色提醒，我們絕對不讓中南部同胞呼吸到這樣的空氣。」因此不管是生煤降載、中火減媒以及興達電廠等議題，都要同步來進行。

(中時 )