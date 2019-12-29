花媽舉香港反送中運動為例，希望選民票投蔡英文來顧台灣主權。〔謝明俊攝〕

花媽陳菊29下午陪同羅貴星到苑裡慈和宮站台造勢，呼籲選民全力支持羅貴星。〔謝明俊攝〕

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星29日請來花媽站台拉票，花媽連跑苑裡、通霄二場造勢活動，除了提出香港反送中運動，就是香港反對一國兩制的最好例證，要選民將選票投給蔡英文，才能顧台灣主權，並且，苗栗縣政治幾十年下來都沒改變，現在是改變的時候，要選出新的立委替鄉親爭福利。

羅貴星29日上午先在苑裡慈和宮舉行造勢活動，由於天雨氣候不佳的關係，到場相挺的民眾較為稀疏，包括縣議員鄭宗國、劉順松以及數十名民眾到場，慈和宮也指派副主委洪木貴代表主委張証雧出面接待。

花媽陳菊先在羅貴星等人的陪同下，先向媽祖持香謨拜並獻花等，花媽向在場支持者首先推薦羅貴星認真肯做，是好的民意代表。花媽接著舉香港一個2制為例抨擊大陸，花媽指出，香港在1997年回歸大陸，大陸保證50年不變，馬照跑、舞照跳，但香港人漸漸感到失去主權、民主受到威脅，才透過反送中運動表達對大陸抗議，遊行有多達百萬名民眾上街，最近選舉民主派大獲全選，向全世界表達對自由民主的堅持。

花媽接著說，台灣人民已經世世代代習慣自由民主，希望鄉親把選票集中給蔡英文，來顧好台灣主權。花媽接著抨擊，苗栗縣這個地方一定要改變，苗栗過去多年以來，一直未改變，希望在這次選舉，能有改變，讓苗栗地方有好的建設，像苗栗到現在都沒有國民健康中心，或是農路建設，能讓水果農產品更容易運送，希望能讓羅貴星來做改變。

(中時 )