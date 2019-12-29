2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會今天下午2點登場，第二階段媒體提問，聯合報總編輯問及，自由民主正在逐漸消失，沒收公投、扁保外就醫、監委陳師孟約談法官破壞分際。對此，總統蔡英文說沒收公投言重了！她說九合一選舉公投議題，造成選舉步調大亂，她希望公投有足夠討論而不是在選舉勝負輸贏的意象，因此決定把兩件事分開脫鉤，對公投更好。

總統蔡英文表示，沒收公投言重了，九合一選舉公投議題，造成選舉步調大亂，造成九合一的混亂，希望公投有足夠討論而不是在選舉勝負輸贏的意象，因此決定把兩件事分開脫鉤，讓公投回歸公投，讓大家連署形成討論氛圍，對公投更好。前總統陳水扁的保外就醫是馬英九時代做的決策，保外就醫的人有怎樣的自由，不可以做什麼事不是總統可以決定的。

國民黨總統候選人韓國瑜表示，民進黨妨礙台灣民權發展不可思議，民進黨在野痛恨國民黨司法不公，黨庫通國庫，新聞不自由，沒抓到的楊蕙如還有多少？以及野蠻多數正義，反滲透法是野蠻立法，民進黨墮落到這種程度，控制司法媒體，國庫通黨庫，大撈特撈，另外野蠻立法，讓反滲透法大家隨時犯法，引爆器在民進黨手上，民進黨該下台。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，國民黨爛下台，大家討厭民進黨，民進黨下台。宋說公投要有門檻，不能隨便下降，題目不能隨便亂提。宋提及，很顯然民進黨沒有調整人民要的意見，包括核能發電以及同婚處理方式，他說既然已經做了大動作，為何不好好處理？

(中時電子報)