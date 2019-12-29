基隆小鎮漫遊正濱紛文創音樂市集於28日在正濱漁港繽紛展開，星濱山共創工作室、和平島公園、TzaBa喳吧工作室、阿里棒棒、八斗邀餐廳、祐家麻吉、MARON造咖喱飛組成的市集，吸引遊客攜家帶眷湧入現場，人潮絡繹不絕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小鎮漫遊正濱紛文創音樂市集於28日在正濱漁港繽紛展開，星濱山共創工作室、和平島公園、TzaBa喳吧工作室、阿里棒棒、八斗邀餐廳、祐家麻吉、MARON造咖喱飛組成的市集，吸引遊客攜家帶眷湧入現場，人潮絡繹不絕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小鎮漫遊正濱紛文創音樂市集於28日在正濱漁港繽紛展開，星濱山共創工作室、和平島公園、TzaBa喳吧工作室、阿里棒棒、八斗邀餐廳、祐家麻吉、MARON造咖喱飛組成的市集，吸引遊客攜家帶眷湧入現場，人潮絡繹不絕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

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基隆小鎮漫遊正濱紛文創音樂市集於28日在正濱漁港繽紛展開，星濱山共創工作室、和平島公園、TzaBa喳吧工作室、阿里棒棒、八斗邀餐廳、祐家麻吉、MARON造咖喱飛組成的市集，吸引遊客攜家帶眷湧入現場，人潮絡繹不絕。

舞台表演由創作歌手柴郡貓以輕快的歌聲開場，海風樂團結合沖繩與海洋風味的多首三線琴歌舞讓觀眾意猶未盡，「聿日子樂團」則以清新風格演出，最後壓軸由嚴詠能老師率領打狗亂歌團炒熱現場氣氛，用精彩的創作歌曲與民眾互動，全場歡唱、笑聲不斷，帶來活動最高潮。

活動配合消費集點抽大獎，民眾紛紛到周邊店家享用美食及咖啡，圖們咖啡、找到幸福咖啡店、Casa Picasso、525酒食、默默吃等，集點卡滿三點到活動現場服務台兌換抽獎券，民眾參與十分熱絡，主辦單位在傍晚抽出三項大獎，包括公主郵輪四天三夜之旅、ASUS ZenFone手機、長榮桂冠酒店雙人住宿等獎項。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，特次特別將遊程與音樂文創市集結合，透過通路販售及導覽解說，讓遊客深度「走讀基隆、認識基隆」，開啟活動結合遊程的亮點行銷，未來將持續推廣更多基隆在地遊程，帶動觀光永續發展。

(中時 )