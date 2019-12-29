昨日下午警方接獲民眾通報，發現台19線旁有名男子在排水溝裡一動也不動。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子工業區前朴子往義竹的路段，曾任嘉義縣警察局朴子分局偵查隊長的陳啟林28日下午4點多被路過民眾發現陳屍在排水溝裡面；警方初步調查，死者身旁有一輛腳踏車，疑似自摔掉入水溝，至於是否因飲酒或疾病等因素造成意外，詳細死因仍待檢警及法醫相驗釐清。

昨日下午警方接獲民眾通報，在工業區正大門前台19線，發現有名男子在路旁的排水溝裡一動也不動，警方到場後發現竟是以從警界退休3年的陳啟林。據了解，68歲的陳啟林曾經擔任民雄、布袋、朴子分局偵查隊長，65歲屆滿退休前為朴子分局第一組組長。

據了解，警方到場時，發現人車均在水溝內，陳啟林已經沒有生命跡象；警方調查，死者和腳踏車均無明顯遭外力撞擊痕跡，陳啟林疑似騎車不慎自摔，詳細事故原因仍待調閱路口監視器進一步釐清。

陳啟林退休後擔任東石鄉港口宮的總幹事；港口宮主委張萬傳表示，陳啟林非常熱心，退休後在港口宮服務2年，廟方今年9月改組後也沒有續聘，他不曾聽說陳啟林有任何疾病，對於這件意外他也十分震驚。

(中時 )