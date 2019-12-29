總統選舉電視辯論會首輪交叉詰問，韓國瑜搬出神明，自稱他是有神論者，相信天上的神明在看著人間，他當選總統會好好做事、不辜負人民期待，並反問2位對手是否相信有神。宋楚瑜說，他就是相信舉頭三尺有神明，從政40年來關心人民的小事；蔡英文則說，不管有神、無神論，他認為台灣總統了解民主才最重要。

韓國瑜利用首輪交叉詰問提問機會，問2位對手是無神論、還是有神論者，是否相信人在世間上做的事，天上的神在看著？

親民黨總統候選人宋楚瑜對此表示，一直以來，祖母及父親都教他「舉頭三尺有神明」，一直以來都用這樣的心在從政，政治是良心事業，人在做天在看，一步一腳印，人民不會忘記你曾經努力做過的。走遍台灣各地，沒人不曉得路標、加油站設廁所就是宋楚瑜做的。

宋楚瑜說，政治難免被人汙衊，他從政40年來，藍軍、綠軍甚至對岸的網軍都罵他，但其實心中有神明，行得正，老百姓對你自有公道，他已離開掌權職務很長時間，不需要保鏢，走在路上，很多人還是給他鼓勵，台灣人是有良心的。

總統蔡英文則說，在台灣長大的人，都會對神明都帶著敬畏的心，把良善力量普及台灣社會，變成大家共有的資產。此外，總統的心態很重要，聽完三場政見會，如果韓國瑜當選總統，那麼威權、封建、退步的國民黨就要回來了。

蔡英文也批韓國瑜跟其他國民黨員一樣，歧視女性、移工、新住民，想法很威權，把國民黨的政治分贓標籤貼到別人身上，根本不懂民主政治。蔡英文強調，民主政黨內部有競爭，內部很團結的，但民進黨內部競爭被韓國瑜講成架空，她認為挑撥不會影響什麼，只讓人覺得韓國瑜不懂民主，台灣總統對民主了解最重要。

(中時電子報)