總統大選電視辯論會今舉行，韓國瑜在第一階段申論全文中強調不會忘本也不會忘根，一定維護中華民國主權。以下為韓辦提供的發言內容：

國民黨總統候選人韓國瑜今(29日)參加總統候選人電視辯論會，韓國瑜於第一階段申論時，先提到自己身上今天繫的領帶，是來自台北農產公司。「為何用這條領帶？人不能忘本、不能忘根，要飲水思源」。韓國瑜感謝北農公司過去給他快樂回憶，也同時感謝高雄市民給自己機會擔任高雄市長，「高雄市民請放心，韓國瑜不會忘本、不會忘根！」。

韓國瑜表示，未來即使當上總統，自己一個星期會在高雄待三天，另外也會花很多時間走訪雲嘉南等縣市，「我對高雄市民有承諾，而且整個南部的生命力沒有放出來、優勢沒有挖掘出來，這點太可惜，未來南北一定要一起發展、帶動經濟」。韓國瑜表示，自己不會像總統蔡英文一樣，到了選前20多天，才突然良心發現、要開發南部，這點太不負責任。

「問問高雄林園鄉親，蔡總統承諾的捷運做了嗎？」，當初陳其邁要選高雄市長，結果選戰結束後，中央一毛錢都不給，韓國瑜強調，要高雄市民放心，自己不會離開高雄、永遠不會忘本，他在經歷三場政見發表會之後，發現蔡英文口口聲聲愛主權、愛台灣，但其實最大的賣台集團就是民進黨。「蔡英文用了四個欺騙，欺騙台灣人民。第一，騙台獨份子。他們追求台獨，把希望跟選票投給妳，妳從頭到尾不敢喊台灣獨立萬歲。第二，騙北京。民進黨這麼多人去中南海，和高官吃飯喝酒唱歌，妳為什麼要唱《我們都是一家人》？民進黨立委去大陸喝酒一定要唱這首歌嗎？唱完回來又開始罵人，你們應該唱《其實你不懂我的心》」。

韓國瑜進一步指出，蔡英文的第三個欺騙，就是欺騙香港人，連香港學生會長都向蔡英文強烈抗議，「他們抗中在流血，妳的選情在補血。妳的選情建立在香港人流血身上，妳在剝削他們的價值！」。蔡英文的第四個欺騙，就是欺騙台灣人，蔡英文說自己最保護台灣主權、最保護台灣經濟，但民進黨員諸多做法，都是用國家主權在換取經濟利益，卻不見蔡英文黨紀處分。「你們口口聲聲說不接受一國兩制，做的事情卻完全在欺騙，欺騙台獨、欺騙共產黨、欺騙香港人、欺騙整個台灣人，原來民進黨除了詐騙集團以外，還是賣台集團！」。

「你們讓立委去唱《我們都是一家人》，謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，你回來罵韓國瑜接受一國兩制，真的太過分！」。韓國瑜批評，民進黨治國沒半步，一到選舉就抹黑、收買媒體、培養網軍、害死外交官，還告訴台灣人「我最顧主權」，但除非民進黨確實提出黨紀處分，否則維護主權完全是胡說八道。「我講了很多次，我一定維護中華民國主權，一定維護中華民國憲政體制，哪一個人說韓國瑜不愛中華民國主權？就是傻子或騙子，我們三個候選人在這邊選總統，誰不愛中華民國主權？連站在這裡的資格都沒有！」。韓國瑜呼籲民進黨，要讓人民投你一票，應該是要讓人民愛你而不是怕你，希望台灣人民好好看清楚。

(中時電子報)