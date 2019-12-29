蔡英文總統今天參與唯一一場2020總統電視辯論會，在第一階段申論時痛評韓國瑜從前三場政見會到今天的辯論會都沒有說出自己的政見，她以習近平的談話和一封香港人寫給她的信，強調她不是要談亡國感，而是要讓所有的台灣人知道明年手上的這張選票，可以決定今天的民主、自由、生活的方式是否可以繼續下去。

她說，再過十三天台灣即將選出未來四年帶領中華民國的總統，她相信一月十一號的那一天，全世界的媒體都會來到台灣，他們會來觀察來報導2020年，面對中國的步步進逼，台灣人民會做出什麼樣的選擇。

她說，一月十一號那天，我們可以選擇對九二共識、一國兩制妥協，把年輕人的未來整個賭進去，我們也可以選擇民主自由的生活方式，捍衛主權、捍衛中華民國台灣，這是我第三次參選總統，辯論會對她來說並不陌生，但此時此刻她的心情確實沉重了。

蔡英文表示，看完了前三場的政見會，以及剛剛韓市長的申論。她相信，不只是她，全台灣的大多數人，對於要從韓市長的口中，聽到具體可行的政策跟政見已經是不抱任何希望了。

前三場的政見會下來，她向全體國人同胞分別闡述了國家元首的條件、兩岸關係的發展、能源轉型的現況、區域均衡計畫、司法改革成果、社會照顧體系的建構、社會安全網的強化對社會弱勢者的協助，以及國家經濟發展的重大目標。

但她說，韓市長只有一個政見，就是恢復特偵組，至於國家其他的面向，不管是兩岸外交、國防的、經濟的社會福利的，完全沒有提出任何具體的解決方案。

她說，今天的辯論會，她對韓的期待也不高，只希望他不要再扭曲事實，不要再講假訊息、不要再抹黑，不要信口開河，她聽完了韓剛才的申論跟四個欺騙說，「讓我覺得又來了」。

蔡英文表示，這裡畢竟是總統大選的電視辯論。我們三個人都有責任為台灣人民留下一個值得驕傲的民主選舉的過程，她在前天的政見會提到，每一次的選舉，國民黨都會說民進黨執政，中華民國就會滅亡。但「民進黨已經執政兩次了，中華民國並沒有滅亡，我們現在選的就是中華民國第十五任總統」。

她說，自己不會把國號當口號，但是知道中華民國要萬歲優先要落實國防自主，中華民國要萬歲要先做好經濟轉型，中華民國要萬歲就要堅守我們民主、自由的生活方式。

蔡英文酸韓，人民關心的不是總統會不會用膝蓋走路，人民關心的是總統會不會遇到中國膝蓋就挺不住，這次的選舉過程中，韓市長和國民黨一直批評她說「這個國家」，其實，她講這個國家是要提醒他們，心裡不要都是「那個國家」，被問到哪個國家最危害台灣的安全時，第一個時間總是支支吾吾不敢講出那個國家的名字，「我告訴你，那個國家就是中國」。

她也當場唸出對岸領導人在今年一月二日的談話原文，她說，習近平說，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成兩岸同屬一個中國、共同努力謀求國家統一的九二共識。他又說，合併統一、一國兩制，是實現國家統一的最佳方式。

蔡英文強調，對岸已經講得很明白、很清楚，也很直接，台灣的主權已經面臨重大的挑戰，「我的競爭對手，卻還在跟我談非洲的水牛跟豬八戒」，她要告訴國人，九二共識裡並沒有中華民國，韓市長在政見會中高喊三聲。中華民國萬歲，也被中國央視刪去，國民黨到底要持續欺騙國人多久？

她強調，中華民國萬歲，靠的不是九二共識，靠的是團結人民，靠得是堅實的、國防自主的經濟，這些都是蔡英文一直努力做，一個分裂的臺灣，無法面對中國的滲透威脅。「這一點，我相信，我們兩位競爭的對手都很清楚」。

她說，我們都是台灣人，我們之間不是沒有共識的可能性，也不是不能對話。剛才宋主席提到的團結，她記得過去的這三年她曾多次向他請益，也請託他去參加APEC領袖會議，「他也也肯定我這個團結的心情」。

蔡英文強調，只要我們有共同的認知，對未來有共同的方向，沒有人可以欺負我。在第一場政見會中，她曾經提到，團結台灣必須要有共同的認知。她也再度友把這四個認知說一遍。我們現在正在討論的反滲透法，這場選舉一定有輸有贏。如果我們對國家的主權沒有一致的想法，不管誰贏了，國家終究會輸。

前一陣子她接到一位香港的年輕人寫信給她，信上是這樣說的，他想請求台灣人民不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱。你們經歷過二二八事件，經歷過白色恐怖時期，也看到了香港的下場，所以希望各位能夠放下各自的政黨跟政黨的包袱，好好團結一起抵禦中國的文攻武嚇，也請好好的想想子女的未來，不要再犯上同樣的歷史錯誤。

蔡英文表示，這位香港人很擔心臺灣的下一代，所以他說，二十年後他們長大了，需要讓他們走上街頭，經歷一樣的事情，這些結局我們沒辦法在為你們示範一次，這封信，她反覆的看了好幾次，心糾結了好幾下，尤其是結尾「他說，我們沒有辦法再為你們示範一次」語重心長也字字血淚。

她說，唸給大家聽，不是為了要談亡國感，而是要讓所有的台灣人知道，一月十一號，我們手上的這張選票，可以決定我們今天的民主、自由、生活的方式是否可以繼續下去，全世界都在看，台灣一月十一號，大家要怎麼做呢？

(中時 )