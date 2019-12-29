本次總統大選唯一一場電視辯論會今（29）日登場，第二階段媒體提問，中央社提到對於兩岸、國際外交的問題，大陸近年來不段打擊我國的國際空間，國民黨總統候選人韓國瑜對此重砲回擊。

韓國瑜直說，習近平說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平說做人要講義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制統一台灣，要不要聽？中央社的問題把台灣狹窄化，可憐啊！意識形態把自己綁起來。

韓國瑜認為，「我生在台灣、長在台灣、死在台灣、埋在台灣，我們不維護中華民國主權，誰來維護？」蔡英文旁邊一堆貪官汙吏，比貪官更嚴重就是「叛國」，自己背叛國家的罪行比貪汙還嚴重，我當然要維護中華民國憲政體制，反過來何怕之有？

韓國瑜怒嗆，民進黨灌輸一大堆毒素，中華民國要亡國了，蔡英文總統說中華民國會滅亡了，但4年了，沒有！馬執政8年有賣台嗎？韓國瑜當高雄市長，全高雄有都掛五星旗嗎？

韓國瑜感慨，親愛台灣人我們到底要浪費多少時間，把自己的發展，像裹小腳一樣裹起來，到現在選總統還在懷疑「我們會不會接受一國兩制，「我的天啊！我的天啊！多可怕！」他強調台灣有中華文化、精神層面跟儒釋道跟5000萬華人、老祖宗連結在一起。

韓國瑜重申，自己第一個政見是捍衛中華民國，熱愛中華文化，但民進黨卻把中華民國做小了、不見了，中華文化砍斷了，讓台灣人越孤獨，親愛台灣人民擦亮眼睛，「我們一定維護憲政體制啊」，韓說到激動處甚至敲桌子表達情緒。

親民黨總統候選人宋楚瑜則回答說，自己基本立場是穩定兩岸和平確保台灣民主，他曾與其他國家領導人，美國、日本也交換意見，也跟對岸談過這個問題，必須正視中華民國存在事實，對等及兩岸和平發展。

宋楚瑜直說，台灣絕對主張維持現狀，但是有個底線任何台灣現狀的改變，必須由台灣人由民主方式決定，針對兩岸關係條例用和平對等有尊嚴協商方式解決兩岸爭議，他不會放棄台灣在國際發展的權益，更提出4個保證台灣有軍隊、有權利參加國際組織、確保台商公平發展機會、確保台灣自由民主制度。

民進黨總統候選人蔡英文發言先是酸韓國瑜說，韓市長斬釘截鐵說不接受一國兩制，但一開始韓回答卻是支支吾吾，3月走進中聯辦訪問，創造一國兩制氛圍。她要告訴韓國瑜，一個領導人不是在社會壓力底下才說話，而是要在人民之前當機立斷。

蔡英文重申，自己對兩岸關係處理，秉持不挑釁、不冒進，兩岸關係正常交流，政府也沒有限縮兩岸關係交流，倒是中國卻透過觀光客、經貿交流當成政治籌碼，這才是問題所在。

蔡英文提到，最重要是維持保護捍衛我們國家主權，今年初習近平卻提到一國兩制台灣方案，對台灣人來說，台灣主權確保、防止被併吞這是第一優先；她也認為自己跟宋楚瑜有很多相同的基礎，可以坐下來談，共同面對兩岸局勢。

蔡英文有信心說，台灣只要展現決心，盡最大努力，內部團結一致，相信北京當局終究要跟台灣打交道。在可見的未來，兩岸的僵局是有機會化解的。

(中時電子報)