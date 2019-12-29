108學年HBL高中籃球聯賽今天透過外卡賽，決定男子組、女子組一共最後4支8強隊伍，自101學年、暌違7再度拚外卡賽的「綠色神盾」松山高中，75比64力挫12強複賽新面孔成功高中，稍後5點40分火拚南湖高中，爭取8強門票。

成功高中第1節開賽打出5比0攻勢領先，不過松山高中很快回神，該節最後張志豪壓哨進球得分取得1分超前後，松山就再沒落後，賽後成功教練蔡君豪說：「來到這階段，每一隊都不好打，我們本錢抓球隊，每一場都很艱辛，上半場球員打起來比較興奮，可惜經過連續6天激戰，下半場體力下滑，命中率也跟著掉下來，所以比數好不容易追近又被拉開。」

成功男籃隊史第一次HBL複賽之旅6戰全敗出局，蔡君豪說：「明年我們再來！球隊目前4個高二生本季都有打到，累積這些經驗到下一季再繼續努力，也很開心用籃球讓大家看到不一樣的成功高中，感謝學校、老師大力支持，還特地包車下來高雄為我們加油，我們明年再拚！」

稍早治平高中和強恕高中一戰，治平高三主力前鋒高宏恩因為昨天對成功高中右手骨裂，今天打著石膏出現在場邊，無緣上場為球隊一拚，不過隊友夠爭氣，第4節靠著一波20比4高潮瓦解強恕高中反撲信心，終場69比54，稍後下午4點要挑戰上季4強光復高中，贏家才能晉級8強；落敗的強恕在本季聯賽「提前下課」，賽後球員低頭不語、落下遺憾淚水，教頭吳俊雄感嘆球隊有機會獲勝，可惜自亂陣腳錯過機會。

女子組外卡賽方面，苗栗高商62比60險勝金甌女中，滬江高中68比53力退東泰高中，女子組最後兩張8強門票，將由苗商對壘陽明高中，以及滬江對決南湖高中兩場比賽的勝方獲得。

(中時 )