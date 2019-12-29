主持人、提問人、宋主席、韓市長，全體國人同胞，大家午安，大家好。

再過十三天，台灣即將選出，未來四年，帶領中華民國的總統。我相信，一月十一號的那一天，全世界的媒體，都會來到台灣。他們來觀察、來報導，2020年，面對中國的步步進逼，台灣人民會做出什麼樣的選擇。

一月十一號那天，我們可以選擇對九二共識、一國兩制妥協，把年輕人的未來整個賭進去。我們也可以選擇，民主自由的生活方式，捍衛主權，捍衛中華民國台灣。

這是我第三次參選總統，辯論會對我來說，並不陌生。但是我此時此刻的心情卻是沉重的。

看完之前三場政見會，以及剛剛韓市長的申論，我相信，不只是我，全台灣的大多數人，對於要從韓市長的口中，聽到具體可行的政策和政見，已經不抱任何希望。

前面三場政見會下來，我向全體國人同胞，分別闡述了：國家元首的條件、兩岸關係的發展、能源轉型的現況、區域均衡的計畫、司法改革的成果、社會照顧體系建構、社會安全網的強化，對社會弱勢者的協助，以及國家經濟發展的重大目標。

對照韓市長，他只有一個政見，就是恢復特偵組。國家的其他面向，不管是兩岸的、外交的、國防的、經濟的、社會福利的，他完全沒有提出任何具體的解決方案。

今天的辯論會，我對他的期待也不高。我只希望他不要再扭曲事實、不要再講假訊息、不要再抹黑，不要再信口開河。

可是，我聽完了他剛才的申論跟四個欺騙說，讓我覺得：又來了。

這裡，畢竟是總統大選的電視辯論會，我們三個人都有責任，為台灣人民留下一個，值得驕傲的民主選舉過程。

我在前天的政見會提到，每一次選舉，國民黨都會說，民進黨執政，中華民國就會滅亡。

各位，民進黨已經執政兩次了，中華民國並沒有滅亡，我們現在選的，就是中華民國第十五任總統。

我不會把國號當作口號。但是我知道，中華民國要萬歲，就先要落實國防自主。中華民國要萬歲，要先做好我們的經濟轉型。中華民國要萬歲，就要堅守我們民主自由的生活方式。

人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路；人民關心的，是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住。

這次選舉過程中，韓市長和國民黨，很愛批評我說「這個國家」。其實我講「這個國家」，是要提醒他們，心裡不要都是「那個國家」。

韓市長被問到「哪個國家」最危害台灣的安全時，他第一時間，總是支支吾吾，不敢講出「那個國家」的名字。我告訴你，「那個國家」就是中國。

我來唸幾段，習近平在今年一月二號的原文，給全國人民聽。

習近平說：推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上，達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。

他又說：「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

對岸已經講得很明白，很清楚也很直接，台灣的主權已經面臨重大挑戰。然而，我的競爭對手還在跟我談，非洲的水牛跟豬八戒。

親愛的國人同胞，九二共識裡，並沒有中華民國。韓市長在政見會中，高喊的那三聲 「中華民國萬歲」，也被中國央視刪去了。

國民黨到底要自欺欺人多久？中華民國要萬歲，靠的不是九二共識。靠的是團結人民，靠的是堅實的國防，靠的是自主的經濟。這些都是蔡英文一直努力在做的。

一個分裂的台灣，無法面對中國的滲透威脅。這一點，我相信，我們兩位競爭的對手都很清楚。我們都是台灣人，我們之間不是沒有共識的可能性，也不是不能對話。

剛才宋主席提到的團結，我記得過去的這三年，我曾多次向他請益，我也請託他去參加APEC的領袖會議，他也肯定我這個團結的信心。

只要我們有共同的認知，對未來有共同的方向，沒有人可以欺負我們。我們在第一場的政見會中，我曾經提到，團結台灣，必須要有共同的認知。

在這裡，我再把這「四個認知」說一遍：

第一、破壞台海現狀的是中國，不是台灣。所以，當中國壓迫我們的時候，我們必須要一致對外。

第二、中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國。所以，我們必須要更加堅定捍衛主權。

第三、不能以主權交換短期經濟利益。所以，我們要有一條底線。任何人做總統，都不能超越那條線。

第四、要警覺中國正在全面的滲透，分化台灣的社會。所以，我們必須要把民主的防衛機制，做起來，建立起來。例如我們現在正在討論的反滲透法。

這場選舉一定有輸有贏。如果我們對國家的主權，沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。

前一陣子，我接到一位的香港年輕人寫信給我。他的信上是這樣說的：

「我想請求台灣人民，不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱。你們經歷過228事件，經過了白色恐怖時期，也看到了香港的下場。

他又說，「所以，希望各位能夠放下各自的政黨跟政黨的包袱，好好團結，一起抵禦中國的文攻武嚇。也請好好的想想子女的未來，不要再犯上同樣的歷史錯誤」。

他很擔心台灣的下一代，所以，他說：「等20年後他們長大了，卻要讓他們走上街頭，經歷一樣的事情。這些結局，我們沒辦法再為你們再示範一次」。

這封信，我反覆的看了好幾次，心糾結了好幾下。尤其是結尾，他說「我們沒有辦法，再為你們示範一次」，語重心長，也字字血淚。

把信讀給大家聽，不是為了要談「亡國感」，而是要向所有的台灣人說：

一月十一號，我們手上的這張選票，可以決定我們今天民主自由的生活方式，是不是可以繼續下去。全世界都在看台灣，一月十一號，怎麼做！謝謝大家。

(中時 )