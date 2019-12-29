歷經17年的NBA生涯，38歲「Z寶」藍道夫(Zach Randolph)正式高掛球鞋了。他是2001年第19順位新秀，一位傑出的內線猛將，多年來維持場均20分、10籃板的數據，但也有體重太重跳不起來的毛病。

Z寶在推特上表示：「我將一切都奉獻給籃球，獲得豐厚的回報，籃球永遠是我的一部分。最感謝曼菲斯灰熊和整個城市，那裡永遠都是我的家。感謝拓荒者當年願意冒險選擇我這個小鬼，感謝NBA以及聯盟所有的人。」

生涯效力過5支球隊(拓荒者、尼克、快艇、灰熊、國王)，Z寶最著名是在他灰熊隊時期的8個球季。靠著他跟小蓋索(Marc Gasol)搭檔的兇猛前場以及控衛康利(Mike Conley)，灰熊隊連續7季闖進季後賽，是隊史最好的成績。灰熊也決定將Z寶的50號球衣永久退休。

Z寶後來以2年2400萬美元加盟國王，被評為自由市場第1爛約，他場外偶有脫序行為，飲食也欠缺節制導致體重暴增。他上季一場球也沒打，被國王換到獨行俠，然後被獨行俠釋出，實質上2017-18球季已經是他最後一季了。

(中時電子報)