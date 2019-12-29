警察用吐司引誘小豬，避免牠跑到路上影響交通。（大溪分局提供／邱立雅桃園傳真）

警察的表情感覺很苦惱。（大溪分局提供／邱立雅桃園傳真）

麝香小豬逛大街，迷走5公里遠。29日上午11時許，一隻麝香豬出沒於大溪區仁和路附近，大搖大擺地逛著大街，大溪分局圳頂派出所獲報後到場處理，不過平常只抓壞人跟帶迷路老人回家警察，一時間也不懂得捕捉，最後想出了吐司誘豬妙方，才讓這隻小豬安然返家。

一條花色黑白相間的麝香豬出現大溪街上，民眾發現後向警方報案，請求協助。警方到場後研判應是附近，由於未曾受過抓豬訓練，無法擺平離家出走的小豬，但靈機一動，出動香甜的吐司來向小豬示好，降低豬隻警戒心。

不過吐司誘豬的方式也讓警方足足忙活了一個小時，才讓豬隻乖乖地走到路旁，並進入一戶民宅庭院中，警方與民眾把豬隻暫時安置在庭院，避免豬隻再度竄逃影響交通秩序。警方同時也請里辦公室廣播，通知失主前來領回。

不久後接到通知的飼主前來領回這隻名號「小笨豬」的麝香豬，並表示住家離被發現之處約有5公里遠，沒想到小笨豬竟然逛了這麼遠的路。警方眼看人豬團圓後才鬆了一口氣，讓這場鬧劇完美畫下句點。

(中時 )