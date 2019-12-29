花蓮無黨籍立委傅崐萁與支持者比出倒讚手勢，象徵下架民進黨決心。（王昱凱攝）

民進黨花蓮立委候選人蕭美琴表示，花蓮人的交通之苦不應淪為政治鬥爭的工具。（王昱凱攝）

蘇花改將通車，省道規格卻不足以解決花蓮對外交通困境，二期工程「蘇花安」仍須10年工期，無黨籍立委候選人傅崐萁今開記者會批效率不比非洲團隊。傅表示，除蘇花外，國道6號貫通勢在必行，呼籲蔡政府不願出錢幫助花蓮人，也請高抬貴手替縣府發包國際BOT案背書，讓鄉親團結自救。

傅崐萁提到，在非洲與大陸，一條高速公路約半年至2年就可建成，呼籲多年的蘇花二期不過省道規格，在選前遭蔡英文竊取成為政治籌碼，竟要10年工期，痛批蔡與世界脫軌，為了選票詐騙鄉親。

傅崑萁還說，蔡政府編列3兆預算投入光電、風電與前瞻計畫中，卻不願挹注「環島高速公路網建設」打通國道6號，無視花蓮人需求，民進黨花蓮立委蕭美琴竟也舉牌反對，身為縣民立院代言人，卻無情踐踏鄉親的願望與期盼。

傅崐萁表示，蕭美琴略施小惠就想收買花蓮人，耕耘10年卻未有足以扭轉花蓮的百億建設。傅說，民進黨不願投資國道6號，就由縣府發包國際標，簽70年的約，2年內就可以打通最後22公里路，使中部6百萬人能夠到花蓮來，創造就業與經濟奇蹟。

針對傅崐萁指教，蕭美琴表示，花蓮人長期飽受交通不便之苦而有許多抱怨，但苦痛不應淪為政治鬥爭工具，無論誰執政，都應合力解決問題；「環島高速公路網建設」則是一邊加碼，另一邊刪預算的假議題，當然不能為之背書。

(中時 )