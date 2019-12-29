新北地院法官時瑋辰遭媒體爆料，考領「中國官方」精油師執照，新北地院指出，時法官基於個人興趣，自費參加民間組織「世界中醫藥學會聯合會」課程，通過課後鑑定考試，自律委員會調查認雖未違背法令，但有部分牴觸法官倫理規範，已決議建請院長發布命令予以警告的行政懲處，並轉司法院核備。

新北地院調查指出，時瑋辰的妻子以寫作及銷售精油等為業，常於網路張貼銷售文章分享使用經驗，夫妻二人也自費參加「生命模式大蛻變工作坊」課程，無償擔任小組長，並於臉書對特定社群親友，分享各該生活經驗及推薦妻子新著「親愛的女生」一書。據了解，時瑋辰妻子是曾以「百吻巴黎」成名的知名作家與網路名人楊雅晴。

新北地院中午發布新聞稿指出，本院法官時瑋辰妻子，以寫作及銷售精油等為業，常於網路張貼銷售文章分享使用經驗。時法官基於個人興趣，在工作之餘與妻子自費參加民間組織「世界中醫藥學會聯合會」，在台北市南港區舉辦的「植物精油療法」課程，通過課後鑑定考試，由該會送由會址所在中國大陸安徽省職業技能鑑定中心，輾轉核發相關專項技能鑑定證書。

新北地院也表示，夫妻二人也自費參加「生命模式大蛻變工作坊」課程，無償擔任小組長，並於臉書對特定社群親友，分享各該生活經驗及推薦妻子新著「親愛的女生」一書。時法官上開公餘言行，經本院法官自律委員會調查認雖未違背法令，惟有部分牴觸「法官應謹言慎行，避免有不當或易被認為損及司法形象行為」的法官倫理規範，已於108 年12月17日決議建請院長發布命令予以警告的行政懲處，並轉陳司法院核備中。

(中時電子報)