2020總統選舉唯一場電視辯論會29日下午登場，也是3名總統候選人正面交鋒最終戰，媒體提問第一輪由中國時報副總編輯白德華提問，如何建立務實有效的國防安全政策，韓國瑜強調能避戰才是高明總統；宋楚瑜說真正的假想敵是台灣內部的分化；蔡英文則自誇是對國防議題著力最深的民選總統。

第二部分媒體提問，中國時報副總編輯白德華提問，國防部大筆資金投入國艦國造、國機國造，但歐洲掌握電戰跟動力系統的廠商又拒絕技術轉移，未來會不會變成大錢坑？此外，我們主要的假想敵是誰？次要假想敵是誰？日本占領釣魚台、菲律賓驅趕漁民算不算假想敵？如果中國是最大假想敵，現在中國國防實力跟美俄同級，每年軍事預算超越我們15倍，台灣如何建立務實有效的國防安全政策？

韓國瑜回答前，先回應前一輪申論兩位對手的質疑，他說，宋楚瑜講國民黨太爛，就是因為國民黨爛，所以國民黨下台了，做得爛，本來就應該下台；而他也痛批蔡英文，講了這麼多政策，其實只是讀稿機，工讀生來唸稿表現會更好，蔡不像他有情感、有中心思想。

韓國瑜強調，國防最高原則「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，能夠避戰才是高明總統，尤其台灣面臨少子化，未來一定要發展無人化智慧型戰力，且如果沒有堅定國防，推展兩岸、世界和平關係底氣不夠，所以一定要有堅定國防。

他感謝美國70年來對中華民國堅定的國防支持，未來一定重視國防，絕不會像民進黨，搞國艦國造，弄出個慶富案，淘空台灣納稅人325億，弄得不清不楚，蔡總統用人貪官汙吏太多，沒有乾淨政治，不會有清廉執政，蔡英文講那麼多國防政策，但身邊太多人在裡面貪汙了，「韓國瑜不一樣」。

宋楚瑜認為，必須要有自製武器戰力，也需要外購，他也認為國家領導人要避戰、而非挑戰，但從不畏戰，他說他就是被派去採購F16的人，而且成功買到了，但今天我們想買的人家不賣，人家把不要的東西賣給我們，價錢又非常貴，因此，我們對採購及自有國防能力，要自己了解需要什麼，發展什麼。

宋楚瑜說，真正的假想敵不一定在外面，而是在內部自己的分化，我們不要去相信美國是我們最好的朋友，美國要跟我們斷交時，還有中美協防條約，但不到24小時就跟我們斷交，真正要相信的是人民對民主自由價值的信心。

他痛批，前總統馬英九對國軍最大的傷害，就是沒有任何配套就把軍法廢掉了，部隊沒紀律，打什麼仗？部隊沒有對民主自由的信心、沒有價值維護，因此他認為做總統在精神、物質、戰備層面要共同考量。

蔡英文則強調，對於國防議題，她是民選總統中著力最深、最關注的，國艦國造、國機國造，自主研發科技武器，有些可對外說明，有些要保密，國艦國造是現在進行式，例如潛水艦已克服障礙，設計圖完成了，建造潛艦的廠房正在蓋，很多事不一定能對外說明，但可說現在正在建造中。而國機國造高級教練機的原機已經出現了，不僅強化戰力自主，也帶動中、南台灣經濟發展。

蔡說，每次談到國艦國造，韓市長都說弊案，她再提醒一次，慶富案是在馬英九時代發生的，不是在她任內發生的，要搞清楚。

蔡英文指出，不論假想敵人是誰，要把被進犯的可能性做全面防守策略，防守策略是經過跨部會、跨軍種全面防衛策略，重點在於不對襯戰爭，在於區域安全機制的參與及建構，更重要的是要告訴全世界，台灣有多重要，產業、民主發展、科技上是重要國家，值得全世界民主國家一起協助台灣，「所以我要再告訴一次，我是最重視國防的總統」。

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(中時 )