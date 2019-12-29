公視今天舉辦總統大選辯論會，媒體提問階段，三位候選人被問到在蔡總統執政期間，自由民主正在逐漸消失，沒收公投、扁保外就醫、監委陳師孟約談法官破壞分際。對於扁案，蔡總統則回應，扁可以做什麼不能做什麼，不是總統決定的，是法務部、執法機關、監獄管理單位的決定，「他行為不當或過度，違反保外就醫規定，他們就應該去執行法律。」

對於沒收公投，蔡認為這句話言重了，上次九合一選舉步調大亂，人民大排長龍，且公投應該經過足夠討論，經過人民理智決定，不是在選舉勝負中考慮公投意象，跟特定議題的想法，所以就決定說把兩件事分開、脫鉤，公投回歸公投，提議案、連署、形成社會討論，不受選舉輸贏影響，這樣對民主發展是更好的。

國民黨總統候選人韓國瑜則批評，民進黨前立委蔡同榮幾十年的心血就是通過公投法，非常遺憾蔡總統決定選擇全部沒收，蔡英文是「自己打臉民進黨立委蔡同榮」。

親民黨總統候選人宋楚瑜則說，在親民黨團的努力下，兩岸重大問題的改變，不能輕率成為公投題目，不過去年底的公投結果，民進黨沒反映人民的意見，對於核電的問題，同婚的處理方式，既然已經有這麼大動作，為何不好好處理？

對於陳師孟的問題，蔡英文回答，監委不管是誰執政，不管誰提名的，都有監委調查司法官的事，這是獨立行使職權的機關之間，對於職權行使範圍的爭議，他們可以透過協商機制畫出那條線，使他們獨立行使職權不會有扞格。

(中時 )