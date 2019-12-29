新竹市立動物園前天熱鬧開幕，首日「3大熱銷商品」分別是開園限定一卡通、杯墊和動物徽章，限量「驚喜福袋」也狂賣近500份，超可愛的綠茵牆、河馬樂樂插畫牆和日本人氣公仔Sonny Angel等3大打卡點，都吸引民眾搶拍打卡。

市府表示，超級熱銷的「驚喜福袋」限量1800份，售價300元，共有6款，有機會獲得價值360元以上的帽子、方巾、馬克杯、米粉、徽章、明信片，多是動物園開幕期間限定商品，開園限定版一卡通共製作400張，現場販售100張已售罄，剩下300張都在福袋中，沒買到的民眾還有機會。

動物園表示，紀念品店裡有適合不同年齡層的商品可選購，像是動物文具、3C周邊、絨毛娃娃、鑰匙圈等，並結合在地商家推出3種口味的開園限定米粉。

動物園紀念品店也貼心設計「3大打卡點」，入口處設有紅毛猩猩、山羌、大紅鶴等動物螢光圖樣的綠茵牆，店內設有河馬樂樂插畫牆，第3打卡點則是日本人氣公仔Sony angel，同時設置大型公仔和座椅讓孩子開心合影。

園內還有5處餐車，販賣各式輕食、熱狗、義大利麵、甜點飲料，印有河馬樂樂花樣的「米米花」超夯，隨處可見民眾開心地邊吃邊逛，可見鎮園之寶河馬樂樂的魅力，已延續到各種周邊熱潮。

(中時 )