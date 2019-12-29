2020總統大選電視辯論會來帝第三階段的交叉詰問，親民黨總統候選人宋楚瑜質問蔡英文，長期被民進黨內派系把持下，如何能不像過去東漢漢獻帝一樣，被奸臣把持；並提到韓國瑜被頻頻攻擊，表示「越有能力的人越多人攻擊」。

蔡英文回答，歷史跟時空環境不一樣，現在是民主高科技時代，這是民主自由開放的世界，跟封建時期的威權完全不一樣，民主內部一定有競爭，民進黨長久以來就是這樣的政黨，有很多不同想法跟立場，但對於國家基本立場都是一樣的態度，國家使命感都一樣，有內部競爭但是競爭完畢就會團結在一起。

蔡英文說，民進黨注重民主機制，讓每個人都能參與競爭，但又有團結的精神，沒有派系的問題，沒有被派系架空的問題，「我不濫權被講成架空，為所當為卻被說是威權總統」，對整件事的矛盾是不是要想想，我的團隊是我領導的，我們分工分頭並進，共同執行任務負成敗責任。

宋楚瑜也問韓國瑜，韓身邊的「馬幫團隊」，能承諾不會讓之前施政滿意度掉到9％的馬幫團隊，班師回朝又來黑宋？

韓國瑜則談到他跟他爸爸的故事，說他爸爸一輩子無神論，但是臨走前說他感受到神了，因此對他來講，造福人民會上天堂，造孽會下地獄，他心中有神明，但是民進黨團對到底能不能敬天畏神？有沒有違背天理跟道德？違背台灣人對你們的殷殷期盼？

(中時電子報)