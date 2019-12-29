紐西蘭航空推出可以吃的咖啡杯。（紐西蘭航空提供）

樂桃航空與傳統工藝業者合作開發原創商品。（樂桃航空提供）

樂桃航空與傳統工藝業者合作開發原創商品。（樂桃航空提供）

為響應環保，各航空公司發揮創意巧思，除製造噱頭外，更重要的是達到垃圾減量的效果。紐西蘭航空推出可以吃的咖啡杯，樂桃航空則將用剩的座椅皮革製成零錢包、卡夾等商品。

在飛機上喝完咖啡，只能把紙杯丟掉嗎？根據紐西蘭航空統計，貴賓室平均每天早上會消耗600杯咖啡杯，平均一年在空中與地面上，加起來超過800萬杯咖啡杯，如此可觀的數字，讓紐航決定在飛機上與奧克蘭貴賓室同步試推行「可食用咖啡杯」。

紐航表示，雖然現行的咖啡杯是可分解的有機材質，但紐航的最終目標是不再製造咖啡杯垃圾，故推出可食用的咖啡杯，由小麥粉、糖、雞蛋與香草製成，不但能防止飲料滲露，更可保持酥脆；香草餅乾杯與咖啡的完美搭配一次滿足乘客的兩種需求。

另外，樂桃航空與奄美群島傳統工藝「大島紬」合作，將製作機內椅套剩餘的皮革，開發出多樣紀念奄美航線啟航的原創商品，從零錢包、名片夾、收納包、鑰匙扣共4種，利用柔軟的椅套皮革包覆質地細膩的大島紬內裡，兼具美觀及質感，除了讓原本廢棄的素材循環再生，也賦予新價值。

樂桃航空表示，未來將持續透過「PEACH SHOP ONLINE」，與大家分享友善環境的各種原創商品，同時也會將吸引人的航點限定商品介紹給大家。

(中時 )