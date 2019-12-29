2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會今天下午2點登場，在第三階段交互詰問，蔡英文第一輪問韓國瑜簽署無色覺醒，說台灣人就是中國人，願意以開放態度討論統一模式，不就承認台灣是中國的一部分，是國民黨的主張嗎？不要說抹紅，請就事論事，能接受無色覺醒嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜表示，他是國民黨是藍色，無色是無色，他認同表達意見的政論思想。謝謝蔡總統的擠牙膏，把他擠到一國兩制，他說89年8月，蔡英文曾說一個中國是台灣唯一的選擇，蔡總統是忘記了還是害怕想起來，蔡英文是不是在賣台？為什麼說一中是台灣唯一選擇？民進黨跟大陸這麼多交換經濟利益，蔡總統要面對問題，韓國瑜批蔡英文不要扣帽子。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，這問題有兩個字，路線、底線，他說親民黨主張人民最大，底線就是現狀改變都要得到人民以民主方式決定，宋楚瑜說他是台灣人也是中國人。宋楚瑜說這兩個當中在憲法裡清楚了解，兩岸基本歷史不可分，要誠實認識務實面對未來，跟對岸打交道，不要放棄自由民主價值的立場，兩岸要有建設性對話，要有能力了解對方，對方也要了解我們，要雙方知己知彼，要相互了解彼此底線。

(中時電子報)