本次總統大選唯一一場電視辯論會今（29）日登場，第二階段由自由時報副總編輯鄒景雯提問，問宋楚瑜，20年過去，台灣整體得失成敗是什麼？問蔡英文，4位總統都有8年任期，若有機會連任，為台灣留下甚麼？問韓國瑜，香港反送中讓國民黨選情受到嚴重傷害，若有機會當總統，會如何處理這些事情？

親民黨總統候選人宋楚瑜說，20年來熱鬧有餘，但國民兩黨忘了，領導台灣的團隊要有紀律，坦白講，在馬總統8年領導下，蔡英文同樣沒有紀律，為甚麼高雄會輸這麼慘？人民才是國家未來的頭家，過去這些年來，蔡總統，做壞事都沒問過我，國民黨為甚麼令人失望，沒有將他當一份子，要選舉才有泛藍大團結，沒有選舉就批鬥他。

民進黨蔡英文總統表示，壞的事情沒有問過宋楚瑜，政見會完若有需要會提供給宋主席，當領導人當下局勢，最大挑戰在於中國大陸擴張態勢越來越緊張，台灣被削弱危機越來越明顯，當前的危機就是中國大陸的挑戰。蔡英文坦言，美中貿易戰帶來的挑戰，必須為台灣發展核心做經濟上的改變和改革。最重要的是，台灣未來必須和國際做連結，未來也會距續做。

國民黨總統候選人韓國瑜則再度痛批，指宋要他對媒體有風度，他絕對尊重媒體自由，但90%媒體黑宋楚瑜，黑妻子、岳父、黑道，夫人干政。今天宋楚瑜還會要他有風度嗎？宋主席，看別人挨打挨揍很輕鬆，民進黨副總統候選人賴清德今年4月被網軍打成什麼樣，為甚麼不接受三立專訪，因為三立少了良心、他建議三立應該改名叫兩立、改名叫造謠、抹黑，

(中時電子報)