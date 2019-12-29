反對法國政府退休金改革計畫的抗議者，今天在巴黎和警方發生衝突，警方發射催淚瓦斯來驅離部分群眾。

12月初開始，法國工會帶頭展開全國性罷工，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）年金改革計畫，學校、鐵路、公路也因相關勞工支持罷工而大受影響。

而「黃背心」運動人士，即一年前走上街頭抗議物價飆漲的反政府示威群眾，今天再度現蹤，加入數千人行列，一起怒嗆年金改革。

警方在現代美術館龐畢度中心（Centre Pompidou）等熱門觀光景點附近對示威群眾發動催淚瓦斯，部分抗議人士試圖架設路障並縱火，還動手毀壞了一處公車站。

其他示威活動地點也爆發了衝突，但到群眾至傍晚已逐漸散去。

「黃背心」運動代表人物之一羅德里格斯（Jerome Rodrigues）眼睛受傷，但是怎麼受傷的目前還不清楚。羅德里格斯這隻眼睛於今年稍早的另一次示威中失明。

巴黎等法國各地的運輸網絡，在2019年最後一個週末仍大受罷工影響，鐵路、地鐵員工堅持對馬克宏施壓，要他放棄退休年金的改革。

全國自主工會聯盟（USNA）地鐵分會代表傑巴利（Laurent Djebali）在參與示威時說：「我們已準備好長期抗戰。」

馬克宏宣稱他的改革有利於建立一個更公平的體系，鼓勵勞工從62歲延至64歲再退休、平衡退休金預算，同時廢除許多單位員工的特別制。

(中央社)