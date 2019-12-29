農曆春節將近，帥哥軍校生走出校園做公益，為使地方鄉民能夠感受到過節氣氛，國防大學理工學院28日到龍潭參加慈善義演活動，由曾參加過多場大型活動的風嶺軍樂隊及校內熱舞社共同參與演出，使整場活動中充滿溫馨且青春洋溢的氣氛。

國防大學理工學院學生為展現「軍愛民、民敬軍」及敦親睦鄰的優良傳統，響應龍潭地區社團法人桃園佛教無意捨協會所舉辦的「2019年讓愛飛揚-慈善公益晚會」活動，前往出席表演，讓現場的400多名弱勢家庭與小朋友們，可以在當天的晚會活動中，感受軍校大哥哥、大姊姊的才華與熱情。

帶領「風嶺軍樂隊」參演的隊長資工系學生李其翰表示，軍樂隊無論在校內、外各項表現上，均能秉持「忠實」院風戮力以赴，而在愛心公益上也是不落人後，聽聞龍潭地區再次辦理義演活動，隨即號召同學組成「銅管五重奏」，藉由音樂表演，讓龍潭鄉親悠揚軍樂聲中，在寒冬之中特別撫慰人心。

熱舞社學生李思妍等人所帶來的動感熱舞，在結合音樂的律動下，讓整場活動氣氛帶入另一波高潮。李思妍表示，第一次參加義演活動，覺得十分有意義，未來有機會會將此訊息轉達給周邊同學知道，讓大家可以一起做愛心，照顧更多需要幫助的人。

無意捨協會理事長蔣旭岡先生表示，此公益晚會已連續舉辦10年，特別感謝國防大學理工學院近年來熱情的參與，尤其敬佩軍校同學們利用自己短暫的假期，無私地奉獻予協會的活動，讓這些弱勢家庭，更能夠感受到社會各行各業善的關懷與溫暖。

(中時 )